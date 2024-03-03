看網上改槍影片心癢癢 新北男家中設兵工廠造槍彈遭逮

新北市42歲吳姓男子涉嫌在家中經營槍枝改造工廠，中和警方接獲情資後展開蒐證，上月29日持搜索票前往吳男中和區新生街住處，趁吳男準備出門時一舉上前壓制，還在屋內查獲改造手槍、改造霰彈槍各1把、改造子彈200顆、鑽孔機等證物，並查獲海洛因2.5公克及安非他命0.5公克。詢後依槍砲及毒品罪嫌將他送辦。

據了解，擔任天然氣配管技師的42歲吳姓男子，因喜歡生存遊戲時常上網看改造槍枝教學影片，竟因而萌生改槍念頭，開始購買空氣長槍、模擬手槍及模擬子彈，在中和區新生街的的住處開始進行改裝。

中和分局與刑事局三大隊第三隊日前共同接獲情資後展開蒐證，上月29日下午3時許持搜索票前往吳男住處查緝，見吳男剛好準備出門立即一擁而上將他壓制逮捕，隨後在屋內進行搜索，當場起獲改造手槍、霰彈槍、制式與改造子彈、改造工具一批，另外還查扣安非他命、海洛因等毒品。警方詢後依毒品、及槍砲罪嫌將吳男送辦，新北地檢署檢察官複訊後聲押禁見獲准，警方後續也將持續追查改造槍枝流向。

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