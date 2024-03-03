快訊

立院明專案報告…海巡署、陸委會官員全撤離金門 陸家屬再留3天等續談

北市高中生情緒失控打老師 專家這麼說

看網上改槍影片心癢癢 新北男家中設兵工廠造槍彈遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市42歲吳姓男子涉嫌在家中經營槍枝改造工廠，中和警方接獲情資後展開蒐證，上月29日持搜索票前往吳男中和區新生街住處，趁吳男準備出門時一舉上前壓制，還在屋內查獲改造手槍、改造霰彈槍各1把、改造子彈200顆、鑽孔機等證物，並查獲海洛因2.5公克及安非他命0.5公克。詢後依槍砲及毒品罪嫌將他送辦。

據了解，擔任天然氣配管技師的42歲吳姓男子，因喜歡生存遊戲時常上網看改造槍枝教學影片，竟因而萌生改槍念頭，開始購買空氣長槍、模擬手槍及模擬子彈，在中和區新生街的的住處開始進行改裝。

中和分局與刑事局三大隊第三隊日前共同接獲情資後展開蒐證，上月29日下午3時許持搜索票前往吳男住處查緝，見吳男剛好準備出門立即一擁而上將他壓制逮捕，隨後在屋內進行搜索，當場起獲改造手槍、霰彈槍、制式與改造子彈、改造工具一批，另外還查扣安非他命、海洛因等毒品。警方詢後依毒品、及槍砲罪嫌將吳男送辦，新北地檢署檢察官複訊後聲押禁見獲准，警方後續也將持續追查改造槍枝流向。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中和警方進入吳男住處查緝。記者黃子騰／翻攝
中和警方進入吳男住處查緝。記者黃子騰／翻攝
中和警方在吳男家中查獲大批改造槍彈。記者黃子騰／翻攝
中和警方在吳男家中查獲大批改造槍彈。記者黃子騰／翻攝
警方詢後依槍砲、毒品罪嫌將吳男移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方詢後依槍砲、毒品罪嫌將吳男移送法辦。記者黃子騰／翻攝

槍枝 毒品

延伸閱讀

新北啟動童軍SDGs行動 淨灘、宣講每10小時可申請認證

竹聯幫戰堂改造槍枝 見警上門躲屋頂 警攻堅再逮3名毒品通緝犯

提供影像偵破肇逃 新北跟進獎金最高1萬 6月實施

林口3處賞櫻景點大公開 櫻花已開7成 又能帶孩子放電

相關新聞

看網上改槍影片心癢癢 新北男家中設兵工廠造槍彈遭逮

新北市42歲吳姓男子涉嫌在家中經營槍枝改造工廠，中和警方接獲情資後展開蒐證，上月29日持搜索票前往吳男中和區新生街住處，...

「天下第一營」211營上兵因業務量大自戕？ 憲指部：非事實

負責總統府衛戍任務的憲兵211營1日發生自戕案件，外傳是業務量過大、被指定為受測單位所致。憲兵指揮部今天澄清，報導內容均...

高雄葬儀社男女員工見警駕車逃 警發現他手沾白色粉末

高雄市某葬儀社員工陳姓男子和邱姓女子，昨天下午將轎車停在本館路的殯儀館內的空地，2人見巡邏警車靠近，隨即跳上車倉皇駕車離...

值勤台怕被車撞被開槍 彰化警方這麼加強防護措施

警察坐在值勤台怕被車撞，也怕被開槍，彰化縣警察局已通令各派出所在未設置車擋阻絕前，先在派出所前暫時以巡邏車做做為緩衝，縣...

竹聯幫戰堂改造槍枝 見警上門躲屋頂 警攻堅再逮3名毒品通緝犯

鍾姓男子是竹聯幫戰堂成員，涉嫌在住處購買槍枝零件組裝改造，台北市警方經數日蒐證，日前動員特勤警力賀槍實彈持票攻堅，鍾男逃...

高雄這棵路樹2度悶燒警追縱火 他落網辯稱是燒螞蟻

高雄市三民區建國一路一棵路樹，3年來發生2次悶燒、3次隨意大小便，未料，這棵倒楣的路樹今天上午7時許又再度起火，幸火勢很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。