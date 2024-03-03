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北市高中生情緒失控打老師 專家這麼說

高雄葬儀社男女員工見警駕車逃 警發現他手沾白色粉末

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市某葬儀社員工陳姓男子和邱姓女子，昨天下午將轎車停在本館路的殯儀館內的空地，2人見巡邏警車靠近，隨即跳上車倉皇駕車離去，警方認為兩人形跡可疑攔查，警方發現陳雙手沾有白色粉末，車中有K味，追問下，邱女才交出K盤和一小包毒品殘渣，雙雙被帶回送辦。

三民二警分局鼎金所警員林昱翔，昨天下午2時許巡邏經過三民區本館路殯儀館內的600巷巷弄，當時駕車的陳姓男子（20歲）和副駕駛座的邱姓女子（20歲）在路邊聊天，見警方靠近，急忙跳上車駕車離去。

警方見兩人形跡可疑，於是趨前攔查，陳交付證件時，警方發現他無照駕車，雙手沾有白色粉末，車中還散發一股濃厚的K菸味，懷疑他吸毒，要求兩人下車受檢。

在警方追問下，陳坦承吸K，交出一包毒品殘渣，邱女則主動交付放在腳踏墊下方的K盤，警方將兩人一併帶回查辦；警詢後，依違反毒品危害防制條例移送裁罰。

另陳男無照駕駛部分，警方另依違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款，開出可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄葬儀社員工陳姓男子和邱姓女子在殯儀館空地見警方靠近，駕車逃離，警攔阻發現陳手沾白色粉，後查扣K盤（如圖）及殘渣，將兩人帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高雄葬儀社員工陳姓男子和邱姓女子在殯儀館空地見警方靠近，駕車逃離，警攔阻發現陳手沾白色粉，後查扣K盤（如圖）及殘渣，將兩人帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高雄葬儀社員工陳姓男子和邱姓女子在殯儀館空地見警方靠近，駕車逃離，警攔阻發現陳手沾白色粉，後查扣K盤及殘渣，將兩人帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高雄葬儀社員工陳姓男子和邱姓女子在殯儀館空地見警方靠近，駕車逃離，警攔阻發現陳手沾白色粉，後查扣K盤及殘渣，將兩人帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高雄葬儀社員工陳姓男子和邱姓女子在殯儀館空地見警方靠近，駕車逃離，警攔阻發現陳手沾白色粉，後查扣K盤及殘渣（如圖），將兩人帶回查辦。記者石秀華／翻攝
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高雄葬儀社員工陳姓男子和邱姓女子在殯儀館空地見警方靠近，駕車逃離，警攔阻發現陳手沾白色粉，後查扣K盤及殘渣，將兩人帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高雄葬儀社員工陳姓男子和邱姓女子在殯儀館空地見警方靠近，駕車逃離，警攔阻發現陳手沾白色粉，後查扣K盤及殘渣，將兩人帶回查辦。記者石秀華／翻攝

吸毒 殯儀館 毒品

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