值勤台怕被車撞被開槍 彰化警方這麼加強防護措施

警察坐在值勤台怕被車撞，也怕被開槍，彰化縣警察局已通令各派出所在未設置車擋阻絕前，先在派出所前暫時以巡邏車做做為緩衝，縣警局去年也全面汰換派出所值勤台的超過使用年限的防彈玻璃，加強員警值班的防護措施。

基隆市警三分局八堵派出所遭簡姓男子開貨車衝入撞死值班警員，令社會各界感到痛心，其實，彰化縣芳苑分局王功派出所2013年12月29日，曾被想吃免費牢飯的男子開車衝入，造成玻璃門與值勤台毀損，幸好沒人受傷。

此次再有基隆市警三分局八堵派出所血的教訓，彰化縣警局表示，將依警政署指示，全面在派出所前設置車擋做阻絕設施，在還未施作前，除既有警鈴警示設施外，並要求有安全顧慮的派出所，在正門前先停放巡邏車做為臨時阻絕設施。

尤其像啟用3年多的彰化警分局大埔派出所，在設計時，未如很多派出所在正門前設有階檻可防護車輛衝撞，車輛很容易長驅直入，即被警局指示先以巡邏車做為臨時阻絕設施。

派出所值勤台被車衝撞，彰化警分局中正派出所曾被丟汽油彈外，1997年3月，兩男子不滿被彰化警方追緝，分持手槍及霰彈槍聯手朝彰化警分局中正派出所連開3槍示威，當時的值班員警掏槍反擊時，手指中彈受傷，警方即加厚值勤台的防彈玻璃，值勤台下也加設鋼板防護。