竹聯幫戰堂改造槍枝 見警上門躲屋頂 警攻堅再逮3名毒品通緝犯

鍾姓男子是竹聯幫戰堂成員，涉嫌在住處購買槍枝零件組裝改造，台北市警方經數日蒐證，日前動員特勤警力賀槍實彈持票攻堅，鍾男逃到住處頂樓狼狽遭逮。警方搜索時，赫見房內還有3名毒品通緝犯，查扣改造手槍1支、子彈4顆、模擬彈5顆，警詢後依槍砲、毒品等罪移送法辦。

警方調查，鍾男（35歲）有毒品、槍砲等前科，涉嫌在新北蘆洲住處製作改造槍枝，經數日蒐證，向法院聲請搜索票，怕對方有強大火力，找來特勤警力荷槍實彈執行搜索。

警方2月27日見時機成熟收網，到現場發現鍾男疑似遭人通風報信，竟事先奪門而出，緊急調閱監視器畫面，發現他並未離開大樓，立刻逐層搜索，果然在14樓屋頂發現鍾男，他毫無反抗就逮。

警方帶鍾男回屋內，孰料有人應門，員警大喝「開門」，一舉壓制屋內其餘3名共犯，清查身分發現他們都是毒品通緝犯，順勢逮捕。

警方在屋內查扣改造手槍1支、子彈4顆、模擬彈5顆、二級毒品安非他命（361公克）、電動鑽頭等物，鍾男辯稱「槍是路邊撿到的」，但警方不採信，警詢後依槍砲、毒品等罪將涉案4人移送新北地檢署偵辦，通緝部分解送歸案。

大安警方表示，立法院已於去年12月18日三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例修正案，將「模擬槍」提升為刑法範疇，呼籲民眾勿私自改造模擬槍，警方將持續掃蕩槍枝犯罪，維護社會治安，保障人民生命財產安全。