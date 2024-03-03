快訊

日本又傳雪崩！北海道利尻山爆雪崩 多人慘遭活埋 傷亡待釐清

基隆警遭撞殉職 花蓮吉安分局用3輛機車擋大門 網：只能擋阿嬤電動車

影／陸船翻覆案第15次密會沒結論 是否落幕下午見分曉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹聯幫戰堂改造槍枝 見警上門躲屋頂 警攻堅再逮3名毒品通緝犯

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

鍾姓男子是竹聯幫戰堂成員，涉嫌在住處購買槍枝零件組裝改造，台北市警方經數日蒐證，日前動員特勤警力賀槍實彈持票攻堅，鍾男逃到住處頂樓狼狽遭逮。警方搜索時，赫見房內還有3名毒品通緝犯，查扣改造手槍1支、子彈4顆、模擬彈5顆，警詢後依槍砲、毒品等罪移送法辦。

警方調查，鍾男（35歲）有毒品、槍砲等前科，涉嫌在新北蘆洲住處製作改造槍枝，經數日蒐證，向法院聲請搜索票，怕對方有強大火力，找來特勤警力荷槍實彈執行搜索。

警方2月27日見時機成熟收網，到現場發現鍾男疑似遭人通風報信，竟事先奪門而出，緊急調閱監視器畫面，發現他並未離開大樓，立刻逐層搜索，果然在14樓屋頂發現鍾男，他毫無反抗就逮。

警方帶鍾男回屋內，孰料有人應門，員警大喝「開門」，一舉壓制屋內其餘3名共犯，清查身分發現他們都是毒品通緝犯，順勢逮捕。

警方在屋內查扣改造手槍1支、子彈4顆、模擬彈5顆、二級毒品安非他命（361公克）、電動鑽頭等物，鍾男辯稱「槍是路邊撿到的」，但警方不採信，警詢後依槍砲、毒品等罪將涉案4人移送新北地檢署偵辦，通緝部分解送歸案。

大安警方表示，立法院已於去年12月18日三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例修正案，將「模擬槍」提升為刑法範疇，呼籲民眾勿私自改造模擬槍，警方將持續掃蕩槍枝犯罪，維護社會治安，保障人民生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

鍾姓男子是竹聯幫戰堂成員，涉嫌購買槍枝零件組裝改造，日前被北市警方荷槍實彈攻堅，他躲大樓屋頂狼狽遭逮。記者翁至成／翻攝
鍾姓男子是竹聯幫戰堂成員，涉嫌購買槍枝零件組裝改造，日前被北市警方荷槍實彈攻堅，他躲大樓屋頂狼狽遭逮。記者翁至成／翻攝
鍾姓男子是竹聯幫戰堂成員，涉嫌購買槍枝零件組裝改造，日前被北市警方荷槍實彈攻堅，他躲大樓屋頂狼狽遭逮。記者翁至成／翻攝
鍾姓男子是竹聯幫戰堂成員，涉嫌購買槍枝零件組裝改造，日前被北市警方荷槍實彈攻堅，他躲大樓屋頂狼狽遭逮。記者翁至成／翻攝
警方一舉逮獲竹聯幫戰堂鍾男，以及屋內3名毒品通緝犯，並查扣改造手槍1支、子彈4顆、模擬彈5顆、二級毒品安非他命等物。記者翁至成／翻攝
警方一舉逮獲竹聯幫戰堂鍾男，以及屋內3名毒品通緝犯，並查扣改造手槍1支、子彈4顆、模擬彈5顆、二級毒品安非他命等物。記者翁至成／翻攝

槍枝 毒品 通緝

延伸閱讀

為拿毒品偽造總統選舉連署書 四寶媽又被判刑6月

翁臨櫃急匯9萬給詐團 見警到場秒生氣「不匯了」

影／Spark殺警犯竹聯幫萬少丞堂弟 酒醉在淡水攻擊女警

民宅太吵被檢舉！「四條通」正妹見警躲草叢 落魄被逮

相關新聞

竹聯幫戰堂改造槍枝 見警上門躲屋頂 警攻堅再逮3名毒品通緝犯

鍾姓男子是竹聯幫戰堂成員，涉嫌在住處購買槍枝零件組裝改造，台北市警方經數日蒐證，日前動員特勤警力賀槍實彈持票攻堅，鍾男逃...

高雄這棵路樹2度悶燒警追縱火 他落網辯稱是燒螞蟻

高雄市三民區建國一路一棵路樹，3年來發生2次悶燒、3次隨意大小便，未料，這棵倒楣的路樹今天上午7時許又再度起火，幸火勢很...

總統府憲兵自戕案 軍方闢謠非他殺

憲兵二一一營古姓上兵前晚在總統府執勤時自盡，台北地檢署、台北憲兵隊昨天赴台北馬偕醫院相驗，檢方相驗完畢後，認定死者是舉槍...

搶救第11天 家扶社工耳語打氣 姊姊眼角泛淚

彰化縣伸港鄉念國小的陳家三姊弟在斑馬線上被撞，重傷的兩姊妹在加護病房搶救第11天，兩人腦傷嚴重，昏迷指數仍是3，醫院為姊...

剛入伍服役！陸軍203旅新兵休假在家自我傷害 軍方晚間發聲了

陸軍第八軍團指揮部今天晚間表示，所屬步兵203旅軍事訓練王姓役男，今天休假時在家中以美工刀自我傷害，家屬即時察覺送醫，目...

高雄男藏槍毒辯替友保管 反咬警調包「道具槍」成真槍

高雄涂姓男子前年6月，受友人所託，寄藏一把非制式手槍及19顆子彈於租屋處，某天，涂不慎將剛買來的毒品遺留在電梯內，經保全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。