槍械改造工廠藏民宅 中和警偕刑事局破獲逮人

吳姓男子利用新北市中和區一處民宅作為槍械改造工廠，新北市警察局中和分局與刑事局獲報後，現場查獲改造槍枝及毒品，後續將吳男移送法辦。

中和分局發布消息表示，分局與刑事局日前接獲線報指出，中和一處民宅疑似藏有槍械改造工廠，立即組成專案小組蒐證查訪。

警方指出，專案小組持搜索票前往查緝，於2月29日到中和區新生街一帶民宅查緝，發現吳男以民宅作為掩護，在屋內進行非法槍枝改造，民宅成為槍械改造工廠。警方在現場起獲鑽孔機、C型夾等各式改造槍枝工具一批，當場查扣改造手槍及改造散彈槍各1把、制式散彈槍子彈27發、改造子彈。

此外，警方在現場也查獲海洛因約2.5公克、及安非他命0.5公克毒品。警方表示，後續依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，將吳男移送偵辦。