搶救第11天 家扶社工耳語打氣 姊姊眼角泛淚

彰化家扶中心協助三姊弟近2年，前晚兩名主責的社工進到加護病房探望兩姊妹，將寫上滿滿祝福的卡片放在床邊陪伴她們。圖/彰化家扶中心提供 彰化縣伸港鄉念國小的陳家三姊弟在斑馬線上被撞，重傷的兩姊妹在加護病房搶救第11天，兩人腦傷嚴重，昏迷指數仍是3，醫院為姊妹導入中醫會診。三姊弟因家境貧困，是彰化家扶中心扶助對象，家扶社工前晚探視時在姊姊耳邊說「趕緊恢復健康好嗎」，姊姊眼角泛淚，令在場的人相當激動、振奮。他們也向妹妹說「加油，姊姊進步中，妳也要跟上姊姊的腳步」。

姊姊目前在彰化秀傳醫院治療，秀傳醫院指出，患者生命徵象穩定，昨天升壓藥停用第三天，瞳孔對光有反應，呼吸器設定氧氣濃度維持25%。抽血報告血紅素正常，白血球有上升，昨會診感染科，改用抗生素，也加入中醫治療，安排周一、三、五針灸；預計下周一做核磁共振（MRI）評估腦傷。

妹妹則在彰化基督教兒童醫院治療，該院神經外科主任張尚文說，妹妹病況較嚴重，雖然生命徵象穩定，但腦部功能仍未恢復，也同步會診中醫，周一將做骨折的固定手術，手術時會為妹妹選擇最適合的醫材。

彰化家扶中心協助三姊弟近兩年，兩名主責社工前晚到加護病房探視兩姊妹，將寫上滿滿祝福的卡片放在床邊陪伴她們。

社工在姊妹耳邊說「趕緊恢復健康好嗎」、「大家都在祈禱著妳們趕緊好起來」等，發現姊姊聽完後眼角泛淚，社工心情相當激動，直覺應該有聽到志工的聲音，讓在場所有人相當振奮，大家也強忍淚水。但妹妹較無反應，也讓社工很擔心，輕聲地向妹妹說「加油，姊姊進步中，妳也要跟上姊姊的腳步喔」。

彰化家扶中心主任王震光說，之前父親節，包括兩姊妹的幾個孩子都會寫卡片祝他父親節快樂，「希望今年還能收到她們的祝福」。