高雄男藏槍毒辯替友保管 反咬警調包「道具槍」成真槍

高雄涂姓男子前年6月，受友人所託，寄藏一把非制式手槍及19顆子彈於租屋處，某天，涂不慎將剛買來的毒品遺留在電梯內，經保全報案，警方循線至涂家中起獲槍毒；涂事後翻供，辯稱證物遭調包，當初友人託付的是道具模型槍，但不被法院採信，依槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判處他應執行刑9年8月。

判決指出，對於所持槍枝具殺傷力，涂男原先並無辯駁，僅供稱警方所起獲的槍彈，並非他所有，而是李姓友人交代他保管；但直到法院審理時，涂男改口稱，員警在搜索、扣押程序上違法，並直指，警方送交刑事鑑定的槍彈與他原先代友保管的槍彈，並不相同，疑遭人調包。

高市警刑大蘇姓警員證述，當時警方在涂租屋處起獲槍、彈並一一蒐證、拍照，確認記錄查獲槍、彈之狀態後，再裝入夾鍊袋包裝，涂男當下也在該夾鍊袋上標籤親簽畫押，該批扣案槍彈後隨涂男解送至警局送驗，並封緘轉交刑事警察局鑑定。

法院審理時，涂男矢口否認寄藏非制式手槍、子彈及持有第一級、第二級毒品純質淨重逾量等犯行；涂辯稱，當初李友怕卡到案件，才會交付槍枝、子彈，請他代為保管。

「員警搜索時，還當場說是玩具槍！」涂男表示，警方扣案的槍彈，應是沒有殺傷力一比一的道具模型槍，李友當時告知他保管模型槍，且退下彈匣內的子彈是銀色空包彈，並無其他子彈；至於，警方在涂租屋處扣得的毒品，是由其他人帶來，並非他所有。

涂男律師指出，警方並沒有請涂男在封緘處簽名，以確認本案槍彈未經變造可能，僅以在夾鍊袋貼上被告簽名的標籤紙，這樣的方式是違反刑事訴訟法第139條第2項規定；而毒品並非涂男持有，也是他人寄放他家中。

不過，蘇姓警員打臉涂男與律師的說法，蘇表示，當下沒有員警說「該槍為玩具槍」，也沒有印象有看到銀色子彈，且製作筆錄時，告知送驗槍枝、子彈的完整性且具殺傷力，當時涂的律師也在場。

蘇指出，當天檢舉人不僅提到毒品，情資也提到槍械，不過，當天只聲請毒品案的搜索票，之所以會查獲槍彈，因同事問涂有無桌上毒品外的違禁物，涂男才指桌下袋子，袋子內容物就是槍械和子彈。

法院審酌，涂供稱友人怕槍彈會卡到案件，才會交付給他保管，倘若該槍彈不具殺傷力無違法之虞，何須轉手藏匿，何況涂早有非法持有槍彈等前科。

至於，警方起獲海洛因、甲基安非他命、大麻等大量毒品，涂男前後供詞不一，起初說向綽號「大傻」的人購買，之後改口是另名友人持有，還亮出該友人自白書，但法院幾經傳喚、拘提該友人無果，空口無憑無從對證。

法院認為，涂男否認犯行幾度狡飾狡辯態度不佳，甚至提出來源不明他人的自白書，試圖虛構頂替犯罪事實，依非法寄藏非制式手槍、持有第一、二級毒品共4罪，判處應執行刑9年8月，併科罰金9萬元。全案仍可上訴。

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