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總統府憲兵中彈亡！死者父兄北上相驗 死因出爐

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總統府憲兵中彈亡 死者父兄北上相驗 死因出爐

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

憲兵211營上兵古姓男子昨夜在總統府執勤衛哨時開槍自戕，頭部重創送醫不治，台北地檢署、台北憲兵隊及古男父親、胞兄今早在台北馬偕醫院相驗，認定古男死因是輕生，家屬表示無意見，後續發還遺體，古男輕生動機仍待軍方調查。

據悉，總統府昨晚9時許傳出槍響，執勤衛兵聞聲察看，發現總統府一號門哨口上，21歲上兵古男開槍自傷後頭部受創倒地，救護人員到場時，古男已無呼吸心跳，送往台北馬偕醫院急救後，仍不治。

據了解，古男是苗栗銅鑼人，今早其父親、胞兄北上配合相驗，2人神情黯然，相驗完畢後由憲兵隊人員陪同離開。

北檢今午表示，檢方安排今早11時與台北憲兵隊、死者家屬在馬偕醫院相驗，上午11時40分相驗完畢，認定死者舉槍，頭部中彈，死因是輕生，家屬表示無意見，檢察官遂發還遺體，至於動機仍待釐清。

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古男父親及胞兄一早北上配合相驗，相驗完畢隨憲兵隊人員搭上車，古男胞兄緊抱父親，兩人神情黯然。記者李隆揆／攝影
古男父親及胞兄一早北上配合相驗，相驗完畢隨憲兵隊人員搭上車，古男胞兄緊抱父親，兩人神情黯然。記者李隆揆／攝影
古男父親及胞兄一早北上配合相驗，相驗完畢隨憲兵隊人員搭上車，古男胞兄緊抱父親，兩人神情黯然。記者李隆揆／攝影
古男父親及胞兄一早北上配合相驗，相驗完畢隨憲兵隊人員搭上車，古男胞兄緊抱父親，兩人神情黯然。記者李隆揆／攝影

憲兵 總統府 馬偕醫院

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