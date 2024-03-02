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攔檢建功！借車搬家未還挨告 兩條通車藏槍毒警攔送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

王姓男子因涉兩條毒品罪被發布通緝，昨天他借友車行經新北市樹林區三俊街，樹林警方巡經發現他車牌被通報侵占，當場攔下盤查，赫見他毒品通緝身分，經附帶搜索車內，又搜扣槍、毒等證物一併帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。

據了解，王姓男子（24歲）日前向友人借輛汽車搬家，卻未如期歸還，遭友提告侵占。昨天晚上他將全身家當放在車上開車外出，途中行經新北市樹林區三俊街，被巡邏警發現他車牌被通報侵占立即尾追，直到追至三福街72號前人車被警攔下盤查。

沒想到，員警盤查赫見王男因涉兩起毒品案件（執字11個月未報到入監、偵字未開庭），分別在去年11月29日及今年2月21日被發布通緝，當場上銬逮捕。經警附帶搜索車內，發現整輛車都是王男家當，詢問之後才知，他急著搬家向友借車未還，挨告侵占。

警陸續在車駕駛座門下方置物空間、駕駛座下方腳踏墊、右前座置物箱內搜出鎮暴槍、空氣槍、玩具槍各一把，開山刀1把、子彈1顆、爆裂物1個、15顆毒品搖頭丸、毒品K他命香菸 8根、安非他命吸食器2組等證物，一併帶回偵辦。

偵詢時王男坦承持有槍、毒，警詢後依法解送歸案；另外持有槍、毒部分則依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

樹林警分局表示，昨天晚上規劃「防制青少年滋事加強臨檢專案」勤務，出動20名警力兵分多路，同步在樹林區轄內21處KTV、撞球場、釣蝦場、網咖等青少年聚集場所與幫派組合易依附、經營、聚集處所實施臨檢掃蕩。

短短兩個小時，共查獲各類刑案，包括槍砲案1件1人、毒品2件3人、各類通緝4件3人、詐欺車手1件1人，強力執法成效顯著，穩定轄區治安。警方呼籲民眾積極協助預防犯罪，如發現可疑犯罪徵候，應及時通報警方，俾即時採取防制及強力執法作為，以維護轄區治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

樹林警分局昨晚規劃「防制青少年滋事加強臨檢專案」勤務，查獲各類刑案8件、8人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局昨晚規劃「防制青少年滋事加強臨檢專案」勤務，查獲各類刑案8件、8人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局昨晚規劃「防制青少年滋事加強臨檢專案」勤務，查獲各類刑案8件、8人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局昨晚規劃「防制青少年滋事加強臨檢專案」勤務，查獲各類刑案8件、8人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局昨晚規劃「防制青少年滋事加強臨檢專案」勤務，於樹林區三福街攔查王男人車，查獲王男身揹兩條毒品通緝，搜扣槍、毒依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局昨晚規劃「防制青少年滋事加強臨檢專案」勤務，於樹林區三福街攔查王男人車，查獲王男身揹兩條毒品通緝，搜扣槍、毒依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局昨晚規劃「防制青少年滋事加強臨檢專案」勤務，查獲各類刑案8件、8人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局昨晚規劃「防制青少年滋事加強臨檢專案」勤務，查獲各類刑案8件、8人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局昨晚規劃「防制青少年滋事加強臨檢專案」勤務，查獲各類刑案8件、8人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局昨晚規劃「防制青少年滋事加強臨檢專案」勤務，查獲各類刑案8件、8人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 通緝

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