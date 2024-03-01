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移工逃逸2年栽在交通違規！遭警識破辯打工腿斷靠「它」止痛

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄仁武警分局大華派出所員警日前巡邏行經鳥松區水管路時，發現越南籍阮姓男騎士違規跨越槽化線，經盤查發現，阮男在台打工已失聯逃逸2年，警對阮男搜身清點身上財物時，發現他藏有毛重約3.17克的安非他命，阮雖辯稱因打工斷腿，依賴毒品止痛，仍被警逮捕究辦。

本周二下午3時許，阮男因交通違規遭警攔查，一開始，阮男說護照不在身上，自己在台已7、8年之久，但警方查出，阮男是失聯2年的越南籍移工，經聯繫移民署確認身分後，欲將他依違反出國及移民法移送高雄市專勤隊收容偵辦。

阮男向警方供稱，自己因打工時腿斷有傷，本來正準備返國，而警將阮男上銬，並翻開他機車置物車廂，確認他有無重要財物需隨身攜帶時，阮男突然說「這不是我的！」因警搜出他一只可疑黑色鑰匙皮套。

警方見阮男神情不對，打開鑰匙皮套一看，裡頭有6包不明結晶物，經初步檢驗呈現二級毒品陽性反應，阮男見無法自圓其說甫坦言，之前打工斷腿，就開始依賴毒品止痛；全案訊後依依違反毒品危害防制條例及入出國及移民法移送偵辦。

阮男因交通違規遭警查出為失聯2年越南籍移工。記者古和純／翻攝
阮男因交通違規遭警查出為失聯2年越南籍移工。記者古和純／翻攝
警方搜出阮男身上藏有毒品安非他命。記者古和純／翻攝
警方搜出阮男身上藏有毒品安非他命。記者古和純／翻攝

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打工 毒品 移民署

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