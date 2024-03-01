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花蓮老翁闖軌道遭火車撞擊身亡 光復至富源間暫停通行
花蓮縣光復鄉大富火車站月台南側站外軌道，今天中午發生李姓老翁闖入軌道，遭472列次南下的EMU3000型列車撞上，當場死亡事故。因該路段為單線區間，受事故影響，光復至富源間鐵路中斷約110分鐘才恢復通行。
這起事故發生在今天中午12時18分，472列次彰化員林往台東的EMU3000型新自強號，載了約300名旅客南下，經過大富火車站，才剛出站，司機員突然看到前方有人闖入在軌道，來不及煞車而撞上。
消防人員獲報趕往，發現老翁已經失去呼吸心跳，明顯死亡。花蓮鐵警到場處理，查出死者為71歲李姓老翁；472次列車暫停在大富車站南下約200公尺處等待，鐵警報請檢察官指示蒐證後，約在下午2時放行。
鐵警初步調閱月台監視器畫面，發現這名老翁在中午12時6分進站，沿月台旁樓梯步入軌道，屈身在月台下方避讓空間內，等列車行經時突然衝出，已報請檢方調查釐清事故原因。
台鐵公司花蓮運務段長許明杰說，事故路段為單線區間，光復到富源間交通因此受阻，事故發生時間為用餐時段，已準備茶水點心給車上旅客。
家住花蓮的游小姐中午12時8分在瑞穗站搭火車返回花蓮，上車後列車廣播發生事故，必須在富源站停留，她說，車上滿滿的人被載到富源站枯等，她以為很快就能排除，結果等了1個小時，眼見不知何時才能通車，只好打電話請瑞穗友人來載，旁邊也有不少趕著北上的旅客，還在等待火車恢復通行。
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