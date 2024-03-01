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國道公路警察局四單位大隊長異動 今天布達交接

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

內政部警政署國道公路警察局第三公路警察大隊大隊長李信義，今天陞任國道公路警察局秘書，第七公路警察大隊大隊長朱和貴外調高雄市政府警察局六龜分局副分局長，國道4個大隊大隊長職務異動，今天上午在各大隊辦理卸、新任大隊長布達交接典禮。

國道公路警察局表示，基於第三公路警察大隊大隊長李信義，於今天陞任國道公路警察局秘書，第七公路警察大隊大隊長朱和貴外調高雄市政府警察局六龜分局副分局長。內政部警政署遴派具有交通警察工作豐富經驗及專業能力人員擔任國道警察局職缺大隊長，同時考量適才適所、專才專用、品操能力、勤業務需要、職務歷練等原則，檢討調整國道第二、三、四、七大隊大隊長職缺。

原第二公路警察大隊大隊長許山場調任第七公路警察大隊大隊長、原第四公路警察大隊大隊長王裕民調任第二公路警察大隊大隊長、原內政部警政署交通組專員林松湛調任第四公路警察大隊大隊長、原內政部警政署交通組專員喻照麟調任第三公路警察大隊大隊長，於今天上午在各大隊辦理卸、新任大隊長布達交接典禮。

國道警察局長廖美鈴表示，感謝卸任幹部們，在原單位任內對治安穩定或是交通安全的努力、負責，期許到任新單位能持續付出全力以赴；另期望2位新任大隊長，借重警政署交通專業經歷，在國道公路警察局發揮所學、一展長才。

內政部警政署國道公路警察局4個大隊大隊長職務異動，今天上午辦理卸、新任大隊長布達交接典禮。記者曾伯愷／翻攝
內政部警政署國道公路警察局4個大隊大隊長職務異動，今天上午辦理卸、新任大隊長布達交接典禮。記者曾伯愷／翻攝
內政部警政署國道公路警察局4個大隊大隊長職務異動，今天上午辦理卸、新任大隊長布達交接典禮。記者曾伯愷／翻攝
內政部警政署國道公路警察局4個大隊大隊長職務異動，今天上午辦理卸、新任大隊長布達交接典禮。記者曾伯愷／翻攝
內政部警政署國道公路警察局4個大隊大隊長職務異動，今天上午辦理卸、新任大隊長布達交接典禮。圖／國道公路警察局
內政部警政署國道公路警察局4個大隊大隊長職務異動，今天上午辦理卸、新任大隊長布達交接典禮。圖／國道公路警察局

內政部 國道 警察

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