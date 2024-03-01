快訊

星宇購機強攻貨運 貨機大多比客機短一截有什麼玄機？

MLB／大谷翔平鬆口曝「結婚動機」 一理由選229公布婚訊

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

台南男騎車沒戴安全帽被警攔查 連自己遭通緝也搞不清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南30歲詹姓男子前天下午5時許騎車後載友人，行經東區裕永路段時，因未依規定戴安全帽而遭警攔查，原以為只是單純交通違規，經警輸入資料後發現其毒品通緝犯身分，他感到非常訝異，回想起曾因案到台南地院詢問過，請他回家等候公文通知，事後未到案遭警方解送歸案。

台南市警一分局莊敬所所長郭仲正、警員徐立昇28日下午5時10分許，巡邏途經裕永路及裕永一街口，發現詹騎乘機車未戴安全帽，且後載乘客行駛在道路上，尾隨其後在下一個路口紅燈時，將他攔停盤詰。

未料，經警方核對身分時，卻意外發現他已於2月26日被台南地檢署發布違反毒品危害防制條例通緝在案，當場將他逮捕後，依法解送歸案。

警方調查，詹因長期居住在外，許久未曾返家，且家人也沒有聯繫，所以他沒有收到地檢署相關公文書信。當員警告知他遭地檢署通緝時，感到非常訝異，事後回想起不久之前曾經到法院詢問過後，請他回家等候公文通知。

他騎乘機車未戴安全帽，原以為交通違規而遭警查獲，卻因一時不察而淪為通緝犯被逮捕，令他始料未及。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

詹男（左）原以為只是單純交通違規，經警輸入資料後發現其毒品通緝犯身分，連他自己都感到非常訝異。圖／讀者提供
詹男（左）原以為只是單純交通違規，經警輸入資料後發現其毒品通緝犯身分，連他自己都感到非常訝異。圖／讀者提供
詹姓男子前天下午5時許騎車後載友人，行經台南東區裕永路段時，因未依規定戴安全帽而遭警攔查。圖／讀者提供
詹姓男子前天下午5時許騎車後載友人，行經台南東區裕永路段時，因未依規定戴安全帽而遭警攔查。圖／讀者提供

台南 毒品 通緝

延伸閱讀

近3公斤安非他命險流入市面 台南警逮毒蟲全數查扣

影／黃偉哲以「證人」身分赴地檢署接受約談 下午主動出面說明

「小飛機」群組接訂單發貨大麻 藥頭遭逮家中宛如毒品百貨行

加強攔查改裝車護安寧 土城警偕環保局一夜舉發12車

相關新聞

台南男騎車沒戴安全帽被警攔查 連自己遭通緝也搞不清

台南30歲詹姓男子前天下午5時許騎車後載友人，行經東區裕永路段時，因未依規定戴安全帽而遭警攔查，原以為只是單純交通違規，...

近3公斤安非他命險流入市面 台南警逮毒蟲全數查扣

台南市警六分局灣裡所據報，60多歲郭姓男子疑似意圖販賣持有大量毒品，經多日布線蒐證，22日持搜索票，結合警局特殊任務警力...

通緝犯石茂強泰國遭槍殺 北檢搜索4嫌住居所共6處

通緝犯石茂強在泰國遭槍殺案，涉案台籍男子周昱帆從柬埔寨返台，台北地檢署前天依殺人、毒品罪聲押，法院審理時，周男稱只是協助...

黑幫堂主擁45把長短槍 桃檢求刑14年併科罰金300萬

52歲四海幫海潤堂主鍾明靜涉嫌持有制式槍彈，並在桃園市楊梅區住處設立地下兵工廠製造改造手槍、衝鋒槍、步槍、獵槍及子彈等各...

黑衣男北投銀樓搶整袋金項鍊 損失破百萬檢警已鎖定身分

台北市北投區中和街一處銀樓，今天下午2時許發生搶案，身穿黑衣、戴口罩的男子，假扮客人買金項鍊，趁60多歲的老闆娘拿出整袋...

彰化3姊弟遭撞…姊姊求生意志大 彰基曝妹妹近況：穩定但會做最壞打算

彰化縣伸港鄉陳姓國小3姊弟遭車撞飛，到今天進入第8天，2姊妹的昏迷指數仍維持3，在秀傳救治的姊姊今天心跳、呼吸、血壓正常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。