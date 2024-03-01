台南男騎車沒戴安全帽被警攔查 連自己遭通緝也搞不清

台南30歲詹姓男子前天下午5時許騎車後載友人，行經東區裕永路段時，因未依規定戴安全帽而遭警攔查，原以為只是單純交通違規，經警輸入資料後發現其毒品通緝犯身分，他感到非常訝異，回想起曾因案到台南地院詢問過，請他回家等候公文通知，事後未到案遭警方解送歸案。

台南市警一分局莊敬所所長郭仲正、警員徐立昇28日下午5時10分許，巡邏途經裕永路及裕永一街口，發現詹騎乘機車未戴安全帽，且後載乘客行駛在道路上，尾隨其後在下一個路口紅燈時，將他攔停盤詰。

未料，經警方核對身分時，卻意外發現他已於2月26日被台南地檢署發布違反毒品危害防制條例通緝在案，當場將他逮捕後，依法解送歸案。

警方調查，詹因長期居住在外，許久未曾返家，且家人也沒有聯繫，所以他沒有收到地檢署相關公文書信。當員警告知他遭地檢署通緝時，感到非常訝異，事後回想起不久之前曾經到法院詢問過後，請他回家等候公文通知。

他騎乘機車未戴安全帽，原以為交通違規而遭警查獲，卻因一時不察而淪為通緝犯被逮捕，令他始料未及。

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