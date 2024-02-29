近3公斤安非他命險流入市面 台南警逮毒蟲全數查扣

台南市警六分局灣裡所據報，60多歲郭姓男子疑似意圖販賣持有大量毒品，經多日布線蒐證，22日持搜索票，結合警局特殊任務警力，在南區喜樹某民宅破門攻堅，當場查獲近3公斤安非他命，經檢方複訊後10萬元交保。警方表示，將持續追查毒品來源。

警方調查，員警據報郭男疑似意圖販賣持有大量毒品，接獲情資後不敢大意，立即布線查訪，期在最短時間內將全數毒品及主嫌查獲到案。

22日警見時機成熟，結合特殊任務警力，持台南地院核發的搜索票，破門攻堅，當場查扣安非他命3大包、與1小包，總重近達3公斤。警方粗估，該批毒品市價約達700萬元。

然而，郭男行事低調，對其來源避重就輕，警方對其供詞持保留態度，全案依吸食、販賣及意圖販賣持有第二級毒品安非他命罪嫌移送檢方偵辦，複訊後10萬交保外，警方正全力溯源中。