通緝犯石茂強泰國遭槍殺 北檢搜索4嫌住居所共6處

通緝犯石茂強在泰國遭槍殺案，涉案台籍男子周昱帆從柬埔寨返台，台北地檢署前天依殺人、毒品罪聲押，法院審理時，周男稱只是協助清理現場血跡，案發前請石男抽K菸，法院裁定30萬元交保，限制出境。北檢為保全證據，昨晚至今天再搜索4嫌住居所共6處地點。

周昱凡26日從柬埔寨金邊國際機場搭機回台，在桃園國際機場被刑事局帶回調查，警詢後請回，待泰國警方提供進一步涉案事證資料。北檢前天以被告身分約談周，檢察官訊問6小時後轉列殺人、轉讓毒品罪被告，當庭逮捕後聲押。

北院昨開羈押庭並指出，本案大部分犯罪行為與證據在國外，我國對周昱凡涉犯殺人、意圖販賣而持有第三級毒品有審判權，周男手機被警方扣案，承諾願配合調查、同意日後搜索，基於比例原則，無羈押必要，裁定30萬元交保。北檢表示，待蒐集事證研議是否抗告。

周昱帆與台籍王姓、許姓、林姓男子及一名泰籍女子涉案。周稱，泰國大麻合法化時，他隨王到泰國開大麻店，學種大麻及幫忙關店收帳，王預計收掉大麻店轉往柬埔寨談生意，他不清楚談何種生意，命案後提早離開泰國。

泰媒報導，在柬埔寨落網的22歲泰女Piyanut Thammarat稱，未參與殺人棄屍，王是她男友，案發時她在租屋處三樓，石與王等四人在樓下碰面，她聽見石用中文說三聲對不起，接著聽到兩聲槍響，她不敢下樓查看，不清楚棄屍細節，案發後王要她一起逃到柬國。