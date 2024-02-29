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黑幫堂主擁45把長短槍 桃檢求刑14年併科罰金300萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

52歲四海幫海潤堂主鍾明靜涉嫌持有制式槍彈，並在桃園市楊梅區住處設立地下兵工廠製造改造手槍、衝鋒槍、步槍、獵槍及子彈等各式長短槍枝多達45把及2000餘顆子彈，去年10月間遭檢警破獲並羈押中，桃園地檢署偵結，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，認鍾姓被告僅承認持有，對於製造槍彈部分飾詞巧辯，犯後毫無悔意，建請法院量處徒刑14年，併科罰金300萬元，目前仍羈押桃園看守所。

桃檢說明，承辦檢察官李頎接獲情資，指揮北市中山、北投分局進行蒐證，經分析通聯紀錄以及鍾明靜名下車輛軌跡，鎖定他改造、藏放槍砲的地點後，向法院聲請核發搜索票獲准，並於去年10月5日分別前往鍾某住處、刺青店、倉庫等4地搜索，當場扣得槍枝45把、子彈2012顆及槍砲主要組成零件等物。

檢方偵訊後，認為有羈押原因及必要，翌日向法院聲請羈押，法官原於7日凌晨，諭知被告以新台幣30萬元具保後釋放並限制住居；檢察官認為裁定認事用法有不當之處，同日提起抗告，嗣經高等法院裁定發回更審，同年月24日再次開庭訊問鍾某後，認為有羈押原因及必要，裁定羈押禁見。

桃檢表示，為維護社會良好治安，檢警不遺餘力查緝非法槍彈，根據警政署統計，桃園市去年累計查獲的各式槍枝有95把、子彈1萬5072顆，光是被告鍾某單人單次遭查獲的數量就有45把，且子彈也多達2012顆，數量甚鉅，駭人聽聞，遭查獲槍枝中，其中有30把已裝設彈匣、子彈，隨時可作為犯罪之用，顯見被告對社會造成危害匪淺，特別是警方於被告住所廁所內逮捕他時，他的身上及鄰近洗手檯上，有3把已上膛、隨時可擊發的槍枝，再再顯見被告鍾某目無法紀、擁槍自重，惡性之重大，所幸檢警及時查緝，避免扣案槍彈流入市面，對社會治安造成嚴重打擊。

52歲四海幫海潤堂主鍾明靜涉嫌非法持有45把制式、改造各式長短槍枝，以及制式、改造等2000餘顆子彈，桃園地檢署近日偵結，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，建請法院量處徒刑14年，併科罰金300萬元。記者廖炳棋／翻攝
52歲四海幫海潤堂主鍾明靜涉嫌非法持有45把制式、改造各式長短槍枝，以及制式、改造等2000餘顆子彈，桃園地檢署近日偵結，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，建請法院量處徒刑14年，併科罰金300萬元。記者廖炳棋／翻攝

桃園 槍枝 鍾明

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