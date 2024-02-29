黑幫堂主擁45把長短槍 桃檢求刑14年併科罰金300萬

52歲四海幫海潤堂主鍾明靜涉嫌持有制式槍彈，並在桃園市楊梅區住處設立地下兵工廠製造改造手槍、衝鋒槍、步槍、獵槍及子彈等各式長短槍枝多達45把及2000餘顆子彈，去年10月間遭檢警破獲並羈押中，桃園地檢署偵結，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，認鍾姓被告僅承認持有，對於製造槍彈部分飾詞巧辯，犯後毫無悔意，建請法院量處徒刑14年，併科罰金300萬元，目前仍羈押桃園看守所。

桃檢說明，承辦檢察官李頎接獲情資，指揮北市中山、北投分局進行蒐證，經分析通聯紀錄以及鍾明靜名下車輛軌跡，鎖定他改造、藏放槍砲的地點後，向法院聲請核發搜索票獲准，並於去年10月5日分別前往鍾某住處、刺青店、倉庫等4地搜索，當場扣得槍枝45把、子彈2012顆及槍砲主要組成零件等物。

檢方偵訊後，認為有羈押原因及必要，翌日向法院聲請羈押，法官原於7日凌晨，諭知被告以新台幣30萬元具保後釋放並限制住居；檢察官認為裁定認事用法有不當之處，同日提起抗告，嗣經高等法院裁定發回更審，同年月24日再次開庭訊問鍾某後，認為有羈押原因及必要，裁定羈押禁見。