失聯移工一見警就跑 人腿終究比不過雙輪輕鬆就逮

有名已失聯1年的范姓越南籍移工昨午行經桃市桃園區正康二街時，巧遇桃園警分局埔子派出所巡邏員警，先躲進超商裝沒事，突然衝出店外拔腿就逃，見警方騎車由後追捕，范男在同條街展開折返跑，跑得連腳上的鞋子掉了也不管，范男最後精疲力竭地停下大喘氣，只得乖乖配合，警詢後依規定移請移民署收容。

桃園分局表示，埔子派出所警員謝瑋倫及黃冠穎昨天下午3點騎車外出巡邏，行經桃園區正康二街時，發現前方有名外籍移工看了他們一眼，立刻神情緊張地躲進超商，待員警正準備停車觀察，這名移工又突然從店內衝出狂奔，瞬間跑出10幾公尺。