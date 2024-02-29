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失聯移工一見警就跑 人腿終究比不過雙輪輕鬆就逮

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

有名已失聯1年的范姓越南籍移工昨午行經桃市桃園區正康二街時，巧遇桃園警分局埔子派出所巡邏員警，先躲進超商裝沒事，突然衝出店外拔腿就逃，見警方騎車由後追捕，范男在同條街展開折返跑，跑得連腳上的鞋子掉了也不管，范男最後精疲力竭地停下大喘氣，只得乖乖配合，警詢後依規定移請移民署收容。

桃園分局表示，埔子派出所警員謝瑋倫及黃冠穎昨天下午3點騎車外出巡邏，行經桃園區正康二街時，發現前方有名外籍移工看了他們一眼，立刻神情緊張地躲進超商，待員警正準備停車觀察，這名移工又突然從店內衝出狂奔，瞬間跑出10幾公尺。

埔子所員警立即騎乘機車在後尾隨，該名移工為甩開員警竟當街來來回回地折返跑，跑到鞋子都掉了，警方為避免對方激烈反抗，騎著機車跟在後，直到這名移工跑了3百多公尺精疲力盡，見無法脫逃只好配合檢查，經查這名29歲的范姓移工早於2023年2月遭雇主通報失聯，訊後依規定移請收容。

失聯1年的29范姓越南籍移工昨午一見桃園警分局埔子派出所巡邏員警就拔腿逃，跑到連鞋掉了也不顧，最後仍被騎車由後尾隨的警方逮獲，警詢後依規定送移民署收容。記者陳恩惠／翻攝
失聯1年的29范姓越南籍移工昨午一見桃園警分局埔子派出所巡邏員警就拔腿逃，跑到連鞋掉了也不顧，最後仍被騎車由後尾隨的警方逮獲，警詢後依規定送移民署收容。記者陳恩惠／翻攝
失聯1年的29范姓越南籍移工昨午一見桃園警分局埔子派出所巡邏員警就拔腿逃，跑到連鞋掉了也不顧，最後仍被騎車由後尾隨的警方逮獲，警詢後依規定送移民署收容。記者陳恩惠／翻攝
失聯1年的29范姓越南籍移工昨午一見桃園警分局埔子派出所巡邏員警就拔腿逃，跑到連鞋掉了也不顧，最後仍被騎車由後尾隨的警方逮獲，警詢後依規定送移民署收容。記者陳恩惠／翻攝

桃園 移工 超商

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