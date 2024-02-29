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彰化3姊弟車禍 公路局會勘提3交通設計改善方案

中央社／ 彰化縣29日電

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟22日遭休旅車撞擊，2姊妹至今昏迷指數仍為3，交通部公路局今天會同專家學者，2度前往肇事路口會勘，並提出3個交通設計改善方案，開會研商。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟22日遭休旅車撞擊，2姊妹至今昏迷指數仍為3，交通部公路局今天會同專家學者，2度前往肇事路口會勘，並提出3個交通設計改善方案，開會研商。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟22日遭休旅車撞擊，2姊妹至今昏迷指數仍為3，交通部公路局今天會同專家學者，2度前往肇事路口會勘，並提出3個交通設計改善方案，開會研商。

就讀國小的陳姓3姊弟於22日傍晚6時21分，放學返家行走在伸港鄉建國路與美港公路口行穿線時，遭蕭姓男子無照駕駛休旅車撞擊，2姊妹一度沒有呼吸心跳，經搶救恢復呼吸心跳，至今仍在醫院與死神拔河。

公路局彰化工務段人員事發隔天到肇事現場會勘，初步沒有發現標誌等有問題，今天再邀集專家學者到場會勘，並提出3個交通設計改善方案。

彰化工務段長陳禎康表示，第1個方案是劃設與行車方向垂直的行穿線，行人可以直線穿越，轉角施作退縮區域，讓行人有等候空間，視野開闊可提高安全性，並於各條馬路周遭施作人行道

陳禎康說，第2方案為行穿線退縮，但考量行人走路距離太長，研擬Z字形行穿線，中間設一個庇護島，若民眾穿越時秒數來不及，可在庇護島暫時等候，待綠燈再通行，轉角一樣會退縮，道路兩旁施作人行道。

第3方案也是採Z字形行穿線，但會縮小整體路口，民眾通行距離最小，轉角規劃槽化島，道路中間設庇護島，讓民眾暫時有停等空間，四周道路也會施作人行道。

長期關注交通議題的Youtuber「OWL貓頭鷹交通書」黃筠倧今天也到會勘現場，他向中央社記者表示，人行道、行人庇護島、轉角處的三角形庇護島都應施作，才能縮短行人穿越路口的時間。

縣議員賴清美接受中央社記者訪問時指出，台61乙線美港公路車流量大，該處又多為老人、小孩行經，建議公部門要考量鄉下用路人習慣，不要採Z字形斑馬線，應以簡單行走、光線充足為前提，研擬對行人和駕駛都安全的方案。

人行道 行人

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