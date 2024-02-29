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可惡！倒車撞警欲逃 新莊警壓逮3車手搜扣贓款、毒品

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林男、王男、徐女3人分別為詐欺車手及收水手，昨天下午3人開著一輛車前往新北市板橋區民生路一段提領贓款。新莊警方循線追至，3人倒車撞警試圖逃逸未果，當場遭警拉下壓制逮捕，查扣相關贓證物、毒品，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，林姓詐欺車手（31歲）與王姓男子（33歲）、徐姓女子（22歲）兩收水手，日前共開一輛汽車於新北市新莊區提領贓款被轄區警鎖定，警方以車追人發現昨天下午該車出現在新北市板橋區民生路一段一帶，立即派員前往追緝。

昨下午2時34分左右，新莊警方人車在民生路一段232號前發現3人所乘犯案車輛，先不動聲色在旁埋伏，見林男提領完贓款步出之際衝前逮人。不料，林男見警脫衣拒捕遭警壓制上銬。王男與徐女見警則立即倒車衝警試圖逃逸，遭警噴辣椒水攔截，拉下車來，當場壓制上扣逮捕。

警附帶搜索車內，搜扣贓款41萬元現金，犯案手機2支、2張提款卡、毒品安非他命等相關贓證物，一併帶回偵辦。警詢後依詐欺、洗錢防制法、毒品等罪嫌，移送3人法辦。

新北市新莊警方昨天下午在新北市板橋區民生路一段逮捕3名詐欺車手、收水手帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨天下午在新北市板橋區民生路一段逮捕3名詐欺車手、收水手帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨天下午在新北市板橋區民生路一段逮捕3名詐欺車手、收水手帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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新北市新莊警方昨天下午在新北市板橋區民生路一段逮捕3名詐欺車手、收水手帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨天下午在新北市板橋區民生路一段逮捕3名詐欺車手、收水手帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨天下午在新北市板橋區民生路一段逮捕3名詐欺車手、收水手帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊警方昨天下午在新北市板橋區民生路一段逮捕3名詐欺車手、收水手帶回依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 贓款

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