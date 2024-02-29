彰化三姊弟遭撞飛後7天…姊姊器官功能恢復近八成 腦部要加油
彰化縣伸港鄉陳家三姊弟走行人穿越道過馬路，遭蕭男無照駕駛撞飛，兩姊妹重傷住加護病房搶救7天，姊姊今傳出除了腦部以外的器官功能基本上恢復七至八成，妹妹病情仍有待觀察，求生意志是影響兩姊妹能否好轉的關鍵。
彰化秀傳醫療體系表示，車禍後10歲陳家姊姊歷經3次幾乎心肺衰竭，依序是車禍當下、上周六嚴重肺水腫、本周二張力性氣胸。小姊姊求生意志驚人，目前各種器官功能基本上恢復七至八成，目前院方治療方向就是提供腦部最好的生理環境等待恢復。
秀傳醫療體系表示，今天狀況若相對穩定，將安排腦部核磁共振評估腦部受損情況與殘存功能，另預計治療方向為安排中醫、復健、高壓氧更多專科團隊介入治療，也考慮使用目前最夯的幹細胞治療協助腦部神經再生。
三姊弟就讀伸港鄉新港國小，學校表示，三姊弟被縣府通報為高風險家庭，學校這兩年陸續成立才藝班，安排三姊弟到柔道班，他們有了全新學習動力，成績也有起色，如今發生憾事無法看到他們的轉變，校方相當難過和惋惜。
學校人員說，三姊弟發生事故的翌日弟弟回校上課，平日都是姊姊來照顧他，突然沒姊姊，弟弟失落感很明顯，學校輔導人員安撫和開導，弟弟畢竟年紀小，每次探望姊姊都覺得她們在休息，似乎無法理解兩名姊姊與死神拔河的危機，但弟弟每次探望姊姊都希望她們趕快醒來，再陪伴他到校上課。
陳家三姊弟的家庭功能欠佳，祖父母、父母都離異，最常到醫院探病是叔叔。叔叔自稱在台中市，其餘不講，學校人員和陳家鄰居也無從得知內情，因父親入獄服刑，祖父、祖母和母親有時到院探望關心。
對於陳家三姊弟車禍當天是紅燈時手牽手跑過行人穿越道，校方無奈的說，每天宣導交通安全教育「綠燈行、紅燈停。」學校教育必須家庭教育配合，否則老師講破嘴也效果有限，何況這次重大事故是因伯父一天沒來帶他們過馬路才發生，卻被放大檢視，學校真的很無奈。
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