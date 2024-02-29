彰化三姊弟遭撞飛後7天…姊姊器官功能恢復近八成 腦部要加油

彰化秀傳神經外科主任鄭均洹跟伸港陳家三姊弟的曾祖母和姑婆解釋病情。圖／秀傳提供 彰化縣伸港鄉陳家三姊弟走行人穿越道過馬路，遭蕭男無照駕駛撞飛，兩姊妹重傷住加護病房搶救7天，姊姊今傳出除了腦部以外的器官功能基本上恢復七至八成，妹妹病情仍有待觀察，求生意志是影響兩姊妹能否好轉的關鍵。

彰化秀傳醫療體系表示，車禍後10歲陳家姊姊歷經3次幾乎心肺衰竭，依序是車禍當下、上周六嚴重肺水腫、本周二張力性氣胸。小姊姊求生意志驚人，目前各種器官功能基本上恢復七至八成，目前院方治療方向就是提供腦部最好的生理環境等待恢復。

秀傳醫療體系表示，今天狀況若相對穩定，將安排腦部核磁共振評估腦部受損情況與殘存功能，另預計治療方向為安排中醫、復健、高壓氧更多專科團隊介入治療，也考慮使用目前最夯的幹細胞治療協助腦部神經再生。

三姊弟就讀伸港鄉新港國小，學校表示，三姊弟被縣府通報為高風險家庭，學校這兩年陸續成立才藝班，安排三姊弟到柔道班，他們有了全新學習動力，成績也有起色，如今發生憾事無法看到他們的轉變，校方相當難過和惋惜。

學校人員說，三姊弟發生事故的翌日弟弟回校上課，平日都是姊姊來照顧他，突然沒姊姊，弟弟失落感很明顯，學校輔導人員安撫和開導，弟弟畢竟年紀小，每次探望姊姊都覺得她們在休息，似乎無法理解兩名姊姊與死神拔河的危機，但弟弟每次探望姊姊都希望她們趕快醒來，再陪伴他到校上課。

陳家三姊弟的家庭功能欠佳，祖父母、父母都離異，最常到醫院探病是叔叔。叔叔自稱在台中市，其餘不講，學校人員和陳家鄰居也無從得知內情，因父親入獄服刑，祖父、祖母和母親有時到院探望關心。

對於陳家三姊弟車禍當天是紅燈時手牽手跑過行人穿越道，校方無奈的說，每天宣導交通安全教育「綠燈行、紅燈停。」學校教育必須家庭教育配合，否則老師講破嘴也效果有限，何況這次重大事故是因伯父一天沒來帶他們過馬路才發生，卻被放大檢視，學校真的很無奈。