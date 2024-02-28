疑爭風吃醋…棍棒痛毆國中生影片被貼上網 花蓮3少年函送

花蓮縣昨天發生一起疑似少年爭風吃醋鬥毆案件，吳、張姓少年疑不滿各自女友和古姓國中生走得太近，夥同另名邱姓高中生聯手毆打，甚至打到棍棒斷掉；施暴過程被貼上網，警方巡邏發現，依當事者穿著的制服，火速通知校方指認，不到2個小時通知當事人到案，訊後將動手的3名少年依妨害秩序及傷害罪嫌函送花蓮地院少年法庭。

臉書社團「黑色豪門企業」昨天貼出一段約40秒長的影片，畫面中一名穿著黑色上衣的少年，遭到一群人毆打，其中還有一名男子，身穿國中校服，手拿棍棒朝黑衣少年猛打，受害者用雙手緊緊抱頭保護，打到棍棒都斷了，旁邊還有3人圍觀，吆喝幫派堂口名稱，還笑說「揮棒落空」等嘻鬧聲。

轄區分局員警昨天下午5時網路巡邏發現影片，火速調查，鎖定涉案動手及入鏡人員，並聯絡該校生教組長及教官，晚間6時當事少年就由家長陪同到派出所說明案情，學校也通報校安事件。

警方初步調查，持棍棒毆人的張姓國中生才國一，和被打的古姓國中生就讀同一所學校，張和另一名吳姓高中生，因為覺得各自女友和古走得太近，心生不滿，昨天下午4時許將古約出來，在校外公園談判理論後，動手打人。

警方調查，當時除了同害的古姓少年外，雖然6人在場，實際動手的為張、吳和邱姓高中生，已將涉案3名少年依妨害秩序及傷害罪函送花蓮地方法院少年法庭審理，也將與校方加強校園安全宣導。此外，影片中雖疑似有報出幫派堂口嗆聲情況，但警方調查，當事少年都沒有幫派背景。

花蓮縣政府教育處對此事非常重視，表示將啟動校園霸凌事件處理程序，並給予學生相關輔導。