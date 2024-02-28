糾眾以不法手段橫行竹南頭份 警方拘提4人法辦

23歲陳姓男子涉嫌糾眾恃強、吸納不良分子在苗栗縣頭份、竹南地區以恐嚇、妨害自由、毀損等手法毆打被害人暴力討債，檢警組專案小組蒐證後，昨天兵分多路將主嫌陳姓男子及3名同夥拘提到案並移送法辦，陳姓男子聲押獲准。

苗栗縣警局頭份分局去年6月間接獲線報指陳姓男子及同夥以非法手段橫行頭份、竹南等地，頭份警分局偵查隊立即組專案小組蒐證偵查，並報請苖栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦。

警方偵查發現陳姓主嫌自恃擁有不少幫眾，糾集手下張姓、游姓、林姓等年輕男子在去年1月將林姓被害人強押囚禁，恐嚇逼迫財物；去年6月又持棍棒砸毀湯姓被害人雜貨店大門、恐嚇交付錢財，涉嫌妨害秩序、傷害、妨害自由、毀損等罪，影響社會治安。

專案小組經8個多月蒐證，昨天由檢察官張文傑指揮，兵分多路在頭份、竹南等地搜索，拘提陳姓主嫌等4人到案，當場查獲鋁棒、手機及仿手榴彈爆裂物等證物，全案依妨害秩序、妨害自由、恐嚇取財及毀損等罪移送檢方擴大偵辦，陳姓男子聲押獲准，另外有2人因已遭通緝，解送歸案。

頭份警分局長林育旺表示，這次行動有效查緝轄內不法聚合份子到案，希望藉此遏止轄內不法份子囂張氣焰，分局將持續蒐報犯罪事證，實施聚焦打擊，全面淨化社會治安。