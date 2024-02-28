捲泰國槍殺案 1人返台遭聲押

台籍男子石茂強因強盜、槍砲、毒品等6案通緝偷渡潛逃泰國，日前被發現頭部中槍陳屍曼谷機場。圖為棄屍現場。照片翻攝：khaosodenglish 台籍男子石茂強涉強盜、槍砲等六案通緝，偷渡泰國，本月廿五日被發現頭部中彈陳屍蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳。

台籍許姓、王姓、周姓、林姓男子及一名泰籍女子被泰國警方懷疑涉案，逃到柬埔寨，周前天搭機返台，被刑事局帶回偵詢後請回，檢方昨再約談周，訊後以他涉嫌殺人、毒品等罪，向法院聲請羈押禁見。

周姓男子前天從柬埔寨金邊國際機場搭機回台，接近傍晚抵達桃園國際機場，刑事局在機場通知他到案，帶回偵詢，尚待泰國警方提供涉案事證資料，詢後請回。

據了解，周部分坦承，稱認識另三名台籍男子，也未否認在場，但他未開槍，多把涉案責任推給同夥。警方懷疑周非案件核心角色，因涉案廿二歲泰女昨在柬國落網，遣返泰國偵詢，刑事局將與泰國警方交換資料，比對說詞是否相符。

案發後泰國警方通報刑事局，鎖定四名台籍男子、一名泰籍女子涉案，五人逃到柬埔寨後分別逃亡；刑事局依泰警提供英文姓名及照片交叉比對身分，確認是台籍四十三歲許姓、四十二歲王姓、廿四歲周姓、卅六歲林姓男子；前天泰警再通報刑事局周逃回台，警方在機場帶回調查。

檢方昨天下午三時許再通知周男到案說明，偵訊六個小時後依殺人、轉讓第三級毒品罪嫌被告，昨晚向法院聲請羈押禁見。

北檢指出，周男雖是主動到場配合訊問，但檢方認為他犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證等羈押原因及必要。

泰國媒體報導，四名台男是HAU PENG YUAN、WANG HUNG TENG、CHOU YU FAN、LIN KUANG YUAN，泰女Piyanuch Thammarat是發生槍殺案民宅租用人，可能是死者女友；五人從泰國沙繳用護照通過檢查站，前往柬埔寨波貝再到金邊，泰警通報柬警追查犯嫌去向。