快訊

民進黨卡韓？傳內部阻撓韓國瑜出任民主基金會董座 陳以信揭恐犯三大錯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捲台籍通緝犯在泰國遭槍殺案 1男回台遭檢方聲押禁見

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台籍男子石茂強因強盜、槍砲、毒品等6案通緝偷渡潛逃泰國，日前遭發現頭部中槍陳屍曼谷機場，泰警鎖定4名台籍男子與1名泰國女子涉案，其中周姓男子昨天返台，今天以被告身分自行到案，台北地檢署訊後，依涉殺人罪、毒品危害防制條例等罪，向法院聲押禁見。

據了解，44歲石茂強前天中午被發現陳屍廢棄餐廳，頭部有三個彈孔，泰國警方發現一輛可疑汽車曾出現在現場及一棟住宅，住宅內有血跡、一包約半公斤K他命，研判死者在住宅遭槍殺再棄屍餐廳。

泰國警方鎖定4名台灣男子與23歲涉案女子普麗亞努（Piyanuch Thammarat，暫譯），通報刑事局，5人逃到柬埔寨後分別逃亡，泰警已查獲泰女，遣返泰國；周男昨從柬國搭機回台，從桃園國際機場入境，刑事局通知到案，尚待泰警提供涉案事證資料，詢後請回。

北檢今天下午以被告身分約談周男，周自行到案。檢方訊後，依涉犯殺人罪、毒品危害防制條例之轉讓第三級毒品罪等罪嫌，以犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證等羈押原因及必要，向法院聲押禁見周。

台籍男子石茂強因強盜、槍砲、毒品等6案通緝偷渡潛逃泰國，日前被發現頭部中槍陳屍曼谷機場。圖為棄屍現場。照片翻攝：khaosodenglish
台籍男子石茂強因強盜、槍砲、毒品等6案通緝偷渡潛逃泰國，日前被發現頭部中槍陳屍曼谷機場。圖為棄屍現場。照片翻攝：khaosodenglish

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

偷渡 強盜 柬埔寨 棄屍 毒品 泰國

延伸閱讀

台籍通緝犯在泰國遭槍殺 1台嫌搭機逃回台…北檢偵訊中

台男泰國遭槍殺案1台嫌逃回台 刑事局已帶回調查

台籍通緝犯在泰國遭槍殺 泰警證實女嫌在柬埔寨落網、1男嫌已返台

台男槍殺案犯嫌逃柬傳泰女落網 刑事局清查4台男英文名

相關新聞

台籍通緝犯在泰國遭槍殺 1台嫌搭機逃回台…北檢偵訊中

台籍男子石茂強因強盜、槍砲、毒品等6案通緝偷渡潛逃泰國，日前遭發現頭部中槍陳屍曼谷機場，泰警鎖定4名台籍男子與1名泰國女...

捲台籍通緝犯在泰國遭槍殺案 1男回台遭檢方聲押禁見

台籍男子石茂強因強盜、槍砲、毒品等6案通緝偷渡潛逃泰國，日前遭發現頭部中槍陳屍曼谷機場，泰警鎖定4名台籍男子與1名泰國女...

台灣通緝犯在泰國遭槍殺棄屍 泰警研判有3大原因

44歲的台灣石姓通緝犯在曼谷遭到槍殺，泰國警方調查發現，嫌犯應為4名台灣人和1名泰國女子。這名泰國女子今天已經在柬埔寨被...

影／六旬老毒蟲吸毒飆車竄逃17公里 新北警直接撞倒逮捕

新北市1名62歲男子元宵節到三峽區找朋友吸毒，還想騎機車回新店，途中因未禮讓行人被盯上，趁隙開溜逃給警察追，從市區衝進山...

宜蘭羅東縱火案…4討債集團少年到案 警追緝幕後策畫者

宜蘭羅東鎮培英路民宅26日凌晨0時許遭人縱火，疑似是債務糾紛，債主雇人用鞭炮引起民宅火勢，下手的犯嫌事前勘察、事後變裝逃...

台男泰國遭槍殺案1台嫌逃回台 刑事局已帶回調查

台籍男子石茂強被發布強盜、槍砲、毒品等6案通緝，偷渡潛逃泰國，前天被發現頭部遭槍擊陳屍蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳。泰國警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。