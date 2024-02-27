捲台籍通緝犯在泰國遭槍殺案 1男回台遭檢方聲押禁見

台籍男子石茂強因強盜、槍砲、毒品等6案通緝偷渡潛逃泰國，日前遭發現頭部中槍陳屍曼谷機場，泰警鎖定4名台籍男子與1名泰國女子涉案，其中周姓男子昨天返台，今天以被告身分自行到案，台北地檢署訊後，依涉殺人罪、毒品危害防制條例等罪，向法院聲押禁見。

據了解，44歲石茂強前天中午被發現陳屍廢棄餐廳，頭部有三個彈孔，泰國警方發現一輛可疑汽車曾出現在現場及一棟住宅，住宅內有血跡、一包約半公斤K他命，研判死者在住宅遭槍殺再棄屍餐廳。

泰國警方鎖定4名台灣男子與23歲涉案女子普麗亞努（Piyanuch Thammarat，暫譯），通報刑事局，5人逃到柬埔寨後分別逃亡，泰警已查獲泰女，遣返泰國；周男昨從柬國搭機回台，從桃園國際機場入境，刑事局通知到案，尚待泰警提供涉案事證資料，詢後請回。

北檢今天下午以被告身分約談周男，周自行到案。檢方訊後，依涉犯殺人罪、毒品危害防制條例之轉讓第三級毒品罪等罪嫌，以犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證等羈押原因及必要，向法院聲押禁見周。 台籍男子石茂強因強盜、槍砲、毒品等6案通緝偷渡潛逃泰國，日前被發現頭部中槍陳屍曼谷機場。圖為棄屍現場。照片翻攝：khaosodenglish

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