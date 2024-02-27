台籍通緝犯在泰國遭槍殺 1台嫌搭機逃回台…北檢偵訊中

台籍男子石茂強因強盜、槍砲、毒品等6案通緝偷渡潛逃泰國，日前遭發現頭部中槍陳屍曼谷機場，泰警鎖定4名台籍男子與1名泰國女子涉案，其中周姓男子已返台。刑事局調查周，詢後請回。台北地檢署今約談周，仍在庭訊中。

據了解，44歲石茂強前天中午被發現陳屍廢棄餐廳，頭部有三個彈孔，泰國警方發現一輛可疑汽車曾出現在現場及一棟住宅，住宅內有血跡、一包約半公斤K他命，研判死者在住宅遭槍殺再棄屍餐廳。

泰國民族報27日報導，泰國國家警察副總署長塔納（Thana Chuwong）表示，23歲涉案女子普麗亞努（Piyanuch Thammarat，暫譯）已在柬埔寨被捕，正接受柬國警方偵訊，隨後遣返泰國。

塔納指出，普麗亞努擁有據稱用來搬移石茂強遺體的紅色馬自達汽車，此項說法得到了監視器影像支持。

泰警調查人員稍早指出，4名台灣男子與普麗亞努據稱合謀殺害石茂強，都於25日晚間潛逃柬埔寨。

泰國警方鎖定4名台灣人、1名泰國人涉案，周昨搭機逃回台，刑事局帶回調查，尚待泰警提供涉案事證資料，詢後請回。北檢今天約談周，目前偵訊中。

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