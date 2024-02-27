影／六旬老毒蟲吸毒飆車竄逃17公里 新北警直接撞倒逮捕

新北市1名62歲男子元宵節到三峽區找朋友吸毒，還想騎機車回新店，途中因未禮讓行人被盯上，趁隙開溜逃給警察追，從市區衝進山區又折返，沿途闖紅燈、逆向、衝撞竄逃17公里，最後被警方撞倒逮捕，車上搜出4包海洛因。

據了解，蘇姓男子有多項毒品、竊盜前科，24日下午從新店住處騎機車將近1個小時，到三峽找朋友吸毒順便購買，還想騎車回新店。晚間6時許在三峽區民生街被警方看見他穿越斑馬線未禮讓行人。

員警追到愛國路攔車，蘇男靠邊停車佯裝配合，趁隙加速逃逸，直接逆向行駛飆車給警察追，過程中衝撞警用機車、擦撞到路過機車造成騎士摔倒手腳擦傷，接著竄進橫溪、頂寮、竹崙山區。

警方當時已發動攔截圍捕，蘇男在山裡發現前方有警察攔檢，直接調頭又折返市區，最後衝進介壽路一段某加油站內，員警見他速度放慢，直接撞倒蘇男的機車，他可能吸毒早已暈茫，癱躺在地上也懶得起身。

員警隨後在他的機車搜出4包海洛因共2.13公克、以及30支注射針筒，警詢後除依公共危險、妨害公務罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦，還加罰交通違規包括危險駕駛、拒檢逃逸、3次闖紅燈、逆向行駛、未禮讓行人等等。

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