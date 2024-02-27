快訊

接觸330人！北市公布麻疹境外移入足跡圖 曾在這間店用餐30分鐘

有必比登名店違規！食藥署網紅餐廳大稽查 不合格名單出爐

台男泰國遭槍殺案1台嫌逃回台 刑事局已帶回調查

宜蘭羅東縱火案…4討債集團少年到案 警追緝幕後策畫者

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鎮培英路民宅26日凌晨0時許遭人縱火，疑似是債務糾紛，債主雇人用鞭炮引起民宅火勢，下手的犯嫌事前勘察、事後變裝逃離，疑似預謀犯罪。警方透過監視器鎖定下手的4名少年，昨今2日陸續追捕到案，依殺人未遂等3項罪嫌移送，正全力追緝幕後策畫者。

羅東警分局根據監視器畫面，12小時內陸續鎖定下手的4人，昨、今2天分別逮人到案；其中3人是15、6歲的男性，昨下午到案，第4人則是17歲許的男性，今天到案，警方依公共危險、殺人未遂、毀損3項罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，犯嫌4人案發前半小時穿帽T戴口罩遮掩臉部，騎腳踏車到現場勘查，躲在附近尋找機會，等到無人車往來，拿出預藏的高空煙火點燃朝民宅施放，引燃屋外雜物，見房屋起火，立刻騎上腳踏車逃走，過程中還變裝，將長褲換成短褲，企圖躲避追查。

據悉，4人屬於同一個暴力討債集團，接到上面的指示「收錢辦事」，也可以分潤討債所得；他們接受偵訊時避重就輕，警方懷疑整起行動應有其他策畫者，目前正全力追緝中。

遭到縱火的林姓屋主疑似兒子有債務糾紛，本月初才遭黑衣人持棍棒砸毀玻璃、汽機車，這次又遭縱火，屋內4人受困3樓，被救出後送往羅東博愛醫院，截至今日凌晨仍有1人在加護病房，目前已脫離呼吸器改成氧氣面罩，預計明轉出加護病房。

警方昨、今2天共逮4名少年到案，據了解是暴力討債集團收錢辦事，背後還有人策畫直整起案件，警方正全力追緝主嫌。記者陳敬丰／翻攝
警方昨、今2天共逮4名少年到案，據了解是暴力討債集團收錢辦事，背後還有人策畫直整起案件，警方正全力追緝主嫌。記者陳敬丰／翻攝
羅東鎮一戶民宅26日凌晨遭人縱火，屋主等4人送醫，1人送往加護病房，預計明天轉出。圖／讀者提供
羅東鎮一戶民宅26日凌晨遭人縱火，屋主等4人送醫，1人送往加護病房，預計明天轉出。圖／讀者提供

火災 監視器 縱火 羅東

延伸閱讀

宜蘭員山鄉縣議員補選 謝萬得由前鄉長廖明照陪同登記

苗栗公館當街亮刀涉互毆 2幫8人全到案函送法辦

影／有黑衣人徘徊及鞭炮聲..羅東民宅疑遭縱火救出4人

3月1日啟用！宜蘭羅東博愛醫院前科技執法取締3項目

相關新聞

台籍通緝犯在泰國遭槍殺 泰警證實女嫌在柬埔寨落網、1男嫌已返台

台籍男子石茂強因強盜、槍砲、毒品等6案通緝偷渡潛逃泰國，日前被發現頭部中槍陳屍曼谷機場，泰警鎖定4名台灣男子與1名泰國女...

台男槍殺案犯嫌逃柬傳泰女落網 刑事局清查4台男英文名

台籍男子石茂強被發布強盜、槍砲、毒品等6案通緝，偷渡潛逃泰國，前天被發現頭部遭槍擊陳屍蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳。泰國警...

影／六旬老毒蟲吸毒飆車竄逃17公里 新北警直接撞倒逮捕

新北市1名62歲男子元宵節到三峽區找朋友吸毒，還想騎機車回新店，途中因未禮讓行人被盯上，趁隙開溜逃給警察追，從市區衝進山...

宜蘭羅東縱火案…4討債集團少年到案 警追緝幕後策畫者

宜蘭羅東鎮培英路民宅26日凌晨0時許遭人縱火，疑似是債務糾紛，債主雇人用鞭炮引起民宅火勢，下手的犯嫌事前勘察、事後變裝逃...

台男泰國遭槍殺案1台嫌逃回台 刑事局已帶回調查

台籍男子石茂強被發布強盜、槍砲、毒品等6案通緝，偷渡潛逃泰國，前天被發現頭部遭槍擊陳屍蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳。泰國警...

海巡逮到自大陸走私4.3億K毒原料 船長用「這招」成功減刑

海巡署偵防分署台南查緝隊前年11月底於高雄茄萣外海，圍捕薛姓、黃姓兩船長從大陸走私運毒，扣得第四級毒品原料「三級丁氧羰基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。