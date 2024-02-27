宜蘭羅東縱火案…4討債集團少年到案 警追緝幕後策畫者

宜蘭羅東鎮培英路民宅26日凌晨0時許遭人縱火，疑似是債務糾紛，債主雇人用鞭炮引起民宅火勢，下手的犯嫌事前勘察、事後變裝逃離，疑似預謀犯罪。警方透過監視器鎖定下手的4名少年，昨今2日陸續追捕到案，依殺人未遂等3項罪嫌移送，正全力追緝幕後策畫者。

羅東警分局根據監視器畫面，12小時內陸續鎖定下手的4人，昨、今2天分別逮人到案；其中3人是15、6歲的男性，昨下午到案，第4人則是17歲許的男性，今天到案，警方依公共危險、殺人未遂、毀損3項罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，犯嫌4人案發前半小時穿帽T戴口罩遮掩臉部，騎腳踏車到現場勘查，躲在附近尋找機會，等到無人車往來，拿出預藏的高空煙火點燃朝民宅施放，引燃屋外雜物，見房屋起火，立刻騎上腳踏車逃走，過程中還變裝，將長褲換成短褲，企圖躲避追查。

據悉，4人屬於同一個暴力討債集團，接到上面的指示「收錢辦事」，也可以分潤討債所得；他們接受偵訊時避重就輕，警方懷疑整起行動應有其他策畫者，目前正全力追緝中。

遭到縱火的林姓屋主疑似兒子有債務糾紛，本月初才遭黑衣人持棍棒砸毀玻璃、汽機車，這次又遭縱火，屋內4人受困3樓，被救出後送往羅東博愛醫院，截至今日凌晨仍有1人在加護病房，目前已脫離呼吸器改成氧氣面罩，預計明轉出加護病房。