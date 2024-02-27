台男泰國遭槍殺案1台嫌逃回台 刑事局已帶回調查

台籍男子石茂強被發布強盜、槍砲、毒品等6案通緝，偷渡潛逃泰國，前天被發現頭部遭槍擊陳屍蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳。泰國警方鎖定4名台灣人、1名泰國人涉案，其中台籍周姓男子昨搭機逃回台，刑事局帶回調查，尚待泰警提供涉案事證資料，詢後請回。

泰國媒體報導，涉案4名台籍男子是43歲HAU PENG YUAN、42歲WANG HUNG TENG、24歲CHOU YU FAN、36歲LIN KUANG YUAN，涉案22歲泰籍女子Piyanuch Thammarat是發生槍殺案民宅的租用人，可能是死者女友；5人逃到柬埔寨，泰女已落網。

泰國警方通報刑事局，5人逃到柬埔寨後分別逃亡，泰警已查獲泰女，台籍周姓男子昨從柬國搭機回台，從桃園國際機場入境，刑事局已通知到案，詢後請回。

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