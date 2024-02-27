海巡逮到自大陸走私4.3億K毒原料 船長用「這招」成功減刑

海巡署偵防分署台南查緝隊前年11月底於高雄茄萣外海，圍捕薛姓、黃姓兩船長從大陸走私運毒，扣得第四級毒品原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」純質淨重共約537公斤，預計可製430公斤愷他命，市值4.3億元；上周四法院一審宣判，其中，薛男因供出上游輕判2年，其餘人等處4年8月不等徒刑。

判決指出，陳姓綽號「阿隆」的男子與庄姓大陸人士等人籌畫自大陸運毒來台，分別向船長黃男（已歿）約定以240萬元價金、船長薛男50萬元價金，作為運送愷他命毒品原料三級丁氧羰基去甲基愷他命（N-Boc-Norketamine）謝禮。

前年11月27日，陸方王姓船長從福建運毒出海後，同日下午，薛男駕駛「長榮6號」漁船於澎湖垵南漁港出港，並於隔日下午4時許與陸方接駁毒品，之後隨即前往高雄茄萣外海與黃男駕駛的「鑫龍」快艇會合，而過程中，運毒集團皆以無線電頻道、衛星電話做溝通聯繫。

黃男原擬駛往高雄市彌陀區中油廠往南防波堤處搶攤，沒想到，當天下午6時40分許，在接駁地點當場被大批海巡署偵防分署台南查緝隊、嘉義市政府警察局刑事警察大隊圍捕，並起裝在17袋及9桶內的製毒先驅原料，報請橋頭地檢署偵查起訴。