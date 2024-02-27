聽新聞
test
0:00 / 0:00
海巡逮到自大陸走私4.3億K毒原料 船長用「這招」成功減刑
海巡署偵防分署台南查緝隊前年11月底於高雄茄萣外海，圍捕薛姓、黃姓兩船長從大陸走私運毒，扣得第四級毒品原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」純質淨重共約537公斤，預計可製430公斤愷他命，市值4.3億元；上周四法院一審宣判，其中，薛男因供出上游輕判2年，其餘人等處4年8月不等徒刑。
判決指出，陳姓綽號「阿隆」的男子與庄姓大陸人士等人籌畫自大陸運毒來台，分別向船長黃男（已歿）約定以240萬元價金、船長薛男50萬元價金，作為運送愷他命毒品原料三級丁氧羰基去甲基愷他命（N-Boc-Norketamine）謝禮。
前年11月27日，陸方王姓船長從福建運毒出海後，同日下午，薛男駕駛「長榮6號」漁船於澎湖垵南漁港出港，並於隔日下午4時許與陸方接駁毒品，之後隨即前往高雄茄萣外海與黃男駕駛的「鑫龍」快艇會合，而過程中，運毒集團皆以無線電頻道、衛星電話做溝通聯繫。
黃男原擬駛往高雄市彌陀區中油廠往南防波堤處搶攤，沒想到，當天下午6時40分許，在接駁地點當場被大批海巡署偵防分署台南查緝隊、嘉義市政府警察局刑事警察大隊圍捕，並起裝在17袋及9桶內的製毒先驅原料，報請橋頭地檢署偵查起訴。
法院審酌，檢警因薛男指證循獲上游陳男及庄男，因此對薛男減輕其刑，不過，陳男雖供出綽號「魷魚」的上游，但「魷魚」仍在逃，以致陳男無從減刑或免刑，分別判處薛男2年徒刑；陳男4年8月徒刑；庄男4年4月徒刑。至於黃男因已死亡，諭知不受理判決。全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言