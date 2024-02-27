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台男在泰國遭槍殺 疑4台人涉案

聯合報／ 記者李奕昕周嘉茹／連線報導

近年來台男在東南亞國家遭槍殺案，多與槍毒詐騙案件有關，刑事局也密切與該國聯繫瞭解。示意圖／本報資料照
近年來台男在東南亞國家遭槍殺案，多與槍毒詐騙案件有關，刑事局也密切與該國聯繫瞭解。示意圖／本報資料照
台籍男子石茂強涉強盜等六案通緝，偷渡潛逃泰國，前天被發現頭部中彈陳屍泰國蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳。泰國警方懷疑四名台灣人、一名泰國人涉案，已通報刑事局交換情資調查。

據了解，四十四歲石茂強前天中午被發現陳屍廢棄餐廳，頭部有三個彈孔，泰國警方發現一輛可疑汽車曾出現在現場及一棟住宅，住宅內有血跡、一包約半公斤K他命，研判死者在住宅遭槍殺再棄屍餐廳，懷疑四名台籍男子、一名泰籍女子涉案，已逃往柬埔寨。

刑事局已確認石茂強身分，經查無出境紀錄，研判偷渡潛逃。泰警調閱監視器及查訪附近民眾，提供我方涉案四名男子照片，刑事局正清查身分，與泰警保持聯繫協查。

泰國去年十一月發生台籍男子朱長生遭強盜殺害案，朱在台被控假借公益吸金，當時陳屍旅館，雙手、雙腳遭綑綁，泰警查獲部分犯嫌，無台灣人涉案。

官警指出，東南亞台籍逃犯約六成在柬埔寨，其次是菲律賓、泰國、緬甸，多加入詐騙集團，及從金三角輸出毒品，或在柬國製毒工廠製毒輸出，常因「黑吃黑」或分贓糾紛引殺機。

台灣人 泰國 餐廳

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