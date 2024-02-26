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一群小屁孩藏摩鐵自製含毒彩虹菸 甚至約國小外交易

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣22歲邱姓男子去年起頭招募江姓男子等年輕人及未成年少年組成犯毒組織，在南彰汽車旅館及工寮等自製含三級毒品的彩虹菸販售，甚至約在國小外交貨，邱男因此獲利約36萬元，彰化地檢署依違反毒品危害防制條例將邱男、江男等5人提起公訴。

檢警調查發現，邱男去年7月起陸續招募許、江、鄭、蔡、詹男等18歲到22歲不等年輕人及二名未成年少年一起製造含有毒品的彩虹菸，邱先從網路上訂購製菸的菸草、菸管、打菸機、包裝袋等物，再向不詳人士取得 α-吡咯烷基苯異己酮粉末、香料等材料，在溪州鄉一處工寮、田中鎮某汽車旅館內製造彩虹菸，用打菸機將有毒品的菸草打進菸管，再製造成彩虹菸。

邱嫌等以18支彩虹菸為一包裝夾鏈袋，再以一條10包售價3萬元對外販售，甚至還曾和人約在溪州鄉某國小外交易彩虹菸。

邱嫌也和江嫌約定，江嫌每賣一條彩虹菸要分潤給邱嫌2萬1千到1萬8千元間，而江嫌也因受僱製造彩虹菸和批發販售，獲得約10萬至20萬元收入，邱嫌則供稱集團共約製造20多條彩虹菸，邱嫌獲利約36萬元。

彰化地檢署檢察官認為，毒品滲入菸草製成彩虹菸，使毒品更容易流通施用，會對社會秩序和人體健康造成危害，因此將邱男、江男及鄭、蔡、詹嫌等5人提起公訴。

22歲邱姓男子去年招募江姓男子等年輕人及未成年少年組成製毒販毒組織，自製含三級毒品的彩虹菸販售，彰化地檢署依違反毒品危害防制條例起訴邱男等5人。資料照／記者林宛諭翻攝
22歲邱姓男子去年招募江姓男子等年輕人及未成年少年組成製毒販毒組織，自製含三級毒品的彩虹菸販售，彰化地檢署依違反毒品危害防制條例起訴邱男等5人。資料照／記者林宛諭翻攝
22歲邱姓男子去年招募江姓男子等年輕人及未成年少年組成製毒販毒組織，自製含三級毒品的彩虹菸販售，彰化地檢署依違反毒品危害防制條例起訴邱男等5人。資料照／記者林宛諭翻攝
22歲邱姓男子去年招募江姓男子等年輕人及未成年少年組成製毒販毒組織，自製含三級毒品的彩虹菸販售，彰化地檢署依違反毒品危害防制條例起訴邱男等5人。資料照／記者林宛諭翻攝

毒品 菸草

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