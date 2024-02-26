快訊

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 民進黨確定不徵召、不提名

思慮縝密！早餐吃一半跳月台救落軌嬤 高中生還原當下心境：不緊張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不要命！租屋處藏槍彈被警攻堅 男翻16樓窗外狂爬5層樓

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市40歲徐姓男子擁槍自重，警方接獲情資後監控蒐證，今上午持搜索票到徐男位於八德區的租屋處攻堅，沒想到徐男見到警方上門，竟從16樓住家窗外翻出去，一路往下爬到11樓逃生梯想逃跑，但員警早在前方等他，當場遭壓制逮捕。

桃園警分局偵查隊日前接獲情資，徐男在八德區租屋處藏有槍彈，立即組成專案小組監控蒐證，今蒐證完成展開攻堅行動，為預防徐男情急之下抗拒或逃逸，專案小組事前觀察地形後擬定部署方案，並會同八德警分局支援警力，在攻堅地點周邊布下天羅地網。

警方上午10點30分許持桃園地院核發的搜索票，到徐男位在八德區的租屋處查緝，專案人員敲門待徐男前來應門一舉攻入，徐男見到員警翻出窗外，不顧員警勸阻從16樓住處一路往下攀爬，過程相當危險，警方紛紛大喊不要爬，但男子一路爬到11樓，隨即進入逃生梯意圖逃逸，不過員警早在樓梯間等他，立即將人壓制，警方在男子住處起獲1把改造槍枝及14顆子彈等物品，全案依法移請偵辦。

徐男在大樓外牆一路爬到11樓，隨即想進入逃生梯意圖逃逸，不過員警早在樓梯間等他當場遭壓制。記者周嘉茹／翻攝
徐男在大樓外牆一路爬到11樓，隨即想進入逃生梯意圖逃逸，不過員警早在樓梯間等他當場遭壓制。記者周嘉茹／翻攝
徐男發現警方上門，竟翻出窗外不顧員警勸阻從16樓住處一路往下攀爬，非常危險。記者周嘉茹／翻攝
徐男發現警方上門，竟翻出窗外不顧員警勸阻從16樓住處一路往下攀爬，非常危險。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局偵查隊日前接獲情資，徐男在八德區租屋處藏有槍彈，立即組成專案小組監控蒐證。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局偵查隊日前接獲情資，徐男在八德區租屋處藏有槍彈，立即組成專案小組監控蒐證。記者周嘉茹／翻攝

攻堅 桃園 監控

延伸閱讀

假租屋真詐騙！網路約看房卻推投資 桃園包租婆險落入陷阱

桃園龍潭迎古董踩街熱轟轟 30隊伍逗趣裝扮爭奇鬥艷

桃園行人通行環境再升級 人本友善168計畫啟動

桃園神農水餃及客家包子發表上市 嚴選食材售價親民

相關新聞

不要命！租屋處藏槍彈被警攻堅 男翻16樓窗外狂爬5層樓

桃園市40歲徐姓男子擁槍自重，警方接獲情資後監控蒐證，今上午持搜索票到徐男位於八德區的租屋處攻堅，沒想到徐男見到警方上門...

男子涉持剪刀刺傷雜貨店老闆 台南地院今裁定羈押

37歲陳姓男子涉嫌持剪刀刺傷台南市南區雜貨店老闆，昨晚經南檢檢察官向台南地方聲押。法官今天下午開羈押庭後認為，陳涉犯殺人...

苗栗公館當街亮刀涉互毆 2幫8人全到案函送法辦

苗栗縣公館鄉2月24日發生2幫8人街頭涉嫌互毆，過程還有人亮刀、持角鐵叫陣，沒有造成嚴重受傷，快打警力當時逮捕3人，專案...

通緝犯逃泰國遭殺！「羅」字刺青被指認 含意曝光讓人鼻酸

泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因多案被判刑未到...

影／暗夜縱火！羅東某民宅2月初曾被砸 疑與錢莊債務有關

今年2月初在羅東鎮培英路一處民宅遭砸毀落地窗及車輛，同戶民宅今天凌晨又莫名發生火災。警方調查，有人點燃鞭炮朝該民宅施放，...

獨／影片曝光！高雄傳強盜案 電梯內搶鄰女不成劃傷臉頰遭收押

高雄市三民區22日發生一起強盜案，租屋在中山一路一棟大樓的郭姓男子，當晚10時25分許，持美工刀在電梯內行搶住同大樓的林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。