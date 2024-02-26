不要命！租屋處藏槍彈被警攻堅 男翻16樓窗外狂爬5層樓

桃園市40歲徐姓男子擁槍自重，警方接獲情資後監控蒐證，今上午持搜索票到徐男位於八德區的租屋處攻堅，沒想到徐男見到警方上門，竟從16樓住家窗外翻出去，一路往下爬到11樓逃生梯想逃跑，但員警早在前方等他，當場遭壓制逮捕。

桃園警分局偵查隊日前接獲情資，徐男在八德區租屋處藏有槍彈，立即組成專案小組監控蒐證，今蒐證完成展開攻堅行動，為預防徐男情急之下抗拒或逃逸，專案小組事前觀察地形後擬定部署方案，並會同八德警分局支援警力，在攻堅地點周邊布下天羅地網。