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不要命！租屋處藏槍彈被警攻堅 男翻16樓窗外狂爬5層樓
桃園市40歲徐姓男子擁槍自重，警方接獲情資後監控蒐證，今上午持搜索票到徐男位於八德區的租屋處攻堅，沒想到徐男見到警方上門，竟從16樓住家窗外翻出去，一路往下爬到11樓逃生梯想逃跑，但員警早在前方等他，當場遭壓制逮捕。
桃園警分局偵查隊日前接獲情資，徐男在八德區租屋處藏有槍彈，立即組成專案小組監控蒐證，今蒐證完成展開攻堅行動，為預防徐男情急之下抗拒或逃逸，專案小組事前觀察地形後擬定部署方案，並會同八德警分局支援警力，在攻堅地點周邊布下天羅地網。
警方上午10點30分許持桃園地院核發的搜索票，到徐男位在八德區的租屋處查緝，專案人員敲門待徐男前來應門一舉攻入，徐男見到員警翻出窗外，不顧員警勸阻從16樓住處一路往下攀爬，過程相當危險，警方紛紛大喊不要爬，但男子一路爬到11樓，隨即進入逃生梯意圖逃逸，不過員警早在樓梯間等他，立即將人壓制，警方在男子住處起獲1把改造槍枝及14顆子彈等物品，全案依法移請偵辦。
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