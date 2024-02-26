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加工槍聲上傳影片散布假訊息 中市警查獲3人送裁處

中央社／ 台中26日電

台中市警方24日發現網路社群平台上傳影片指稱疑行車糾紛開槍射擊，警方今天表示，經追查原始影片為後製加入槍聲，查獲3名涉案對象，依違反社維法散布假訊息移請裁處。

台中市警察局清水分局指出，署名建翔的男子於24日在網路社群「抖音」上傳一段標題為「台中日常內容疑行車糾紛 男子持類似鎮暴槍朝自小客車射擊」影音，引發民眾與媒體關注。

警方表示，經清水分局與刑大科偵隊立即展開調查，鎖定影片中地點與3名涉案對象，並於今天上午10時在梧棲區查獲3名涉案對象。

警方初步調查發現，3名涉案對象都是梧棲區某公司技術人員同事，3人向警方供稱是一時好玩惡作劇行為，由3人分工拍攝後上傳抖音社群網路，經警方檢視原始影片，並未發現持有槍械等違禁物品，影片資料為經過加入槍聲後製而成。

警方指出，影片經公開散播，已造成民眾恐慌，嚴重擾亂社會秩序，符合散布假訊息「惡」、「假」、「害」3構成要件，3名涉案對象都坦承犯行，全案依涉違反社會秩序維護法移請裁處。

影片 社群 網路

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