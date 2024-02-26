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彰化6男、2少年製彩虹菸販售 毒手竟還伸入國小

中央社／ 彰化26日電

彰化邱姓男子去年招募5男及2少年，製作彩虹菸販售，以每條10包拆帳分潤，至少賣出20多條，魔手甚至伸入國小校園；檢方今天依違反毒品危害防制條例等罪嫌，提起公訴。

根據起訴書，22歲邱嫌在去年7月至12月間，招募許、蔡、詹、江、鄭5名年輕男子以及2名未成年少年；邱男、許男合資新台幣25萬元，與江男擬定計畫，再指示鄭男在網路購買彩虹菸菸草、菸管、打菸機等。

邱男等人平時藏匿於溪州鄉工寮、田中鎮汽車旅館製作彩虹菸，用夾鏈袋將18支彩虹菸裝成1包，每條10包售價3萬元，每賣1條給邱1萬8千元至2萬1千元作為分潤，甚至曾在溪州鄉某國小販售。

犯嫌供稱已製作20多條彩虹菸，檢方估算邱男至少已賺取36萬元，江男獲取約10萬至20萬元，其餘犯嫌為1萬到2萬2千元。

檢方今依涉違犯組織犯罪條例、毒品危害防制條例罪嫌將邱男、蔡男、詹男、江男、鄭男提起公訴；許男另涉三級毒品製造，另案偵辦；2名未成年少年移送彰化地方法院少年法庭審理。

彰化 未成年 毒品

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