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佯稱學校標案承辦人詐財 刑事局破DMT機房逮2嫌

中央社／ 台中26日電

吳姓男子等人設置數位式移動節費設備（DMT）機房，供詐騙集團撥打鎖定工程包商，佯稱學校標案承辦人員，誆稱配合工程須先支付訂金藉此詐財，刑事局循線逮捕吳男等2人送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，刑事局打詐「情資研析中心」分析國內詐騙電話大數據資料庫，根據近期「猜猜我是誰」詐騙類型發生案件犯罪模式分析，發現有非法「數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）」機房在中、南部地區涉案，分派中打偵辦查緝。

案經專案小組追查發現，涉案的DMT機房位於屏東縣屏東市海豐街一帶出租套房，立即報請屏東地檢署指揮偵辦，經蒐證確認出租套房地址、房號等資料後，警方於民國112年11月7日前往高雄市大寮區，將承租套房、管理機房的41歲吳姓男子逮捕到案。

警方並前往屏東縣屏東市的DMT機房執行搜索，發現仍在運作中的DMT設備，並向上溯源查獲共犯39歲姚姓男子到案，查扣相關設備及手機等證物。

警方查出，吳男等人設置的DMT機房，由其他詐騙集團話務機房，透過網路連線到DMT機房後，再鎖定工程包商隨機撥打電話給被害人，詐團成員佯稱是中南部學校或大學的標案承辦人員，謊稱學校有急件工程，再轉介其他同夥假扮的小包商可以協助工程，但須先支付訂金，藉此誘騙被害人匯款。

經專案小組統計，涉案的DMT機房詐騙被害人案件，自112年8月起至查獲為止，共有26人接獲詐騙電話後匯款，損失金額逾新台幣400萬元。警詢後，將吳男等2人依詐欺罪嫌移送屏東地檢署偵辦，警方並持續擴大調查偵辦。

套房 屏東縣 詐騙集團

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