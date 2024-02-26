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影／撞倒機車猛噴辣椒水催還錢 他欠人20萬不滿被施暴怒提告

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市今天凌晨有2人開車到新莊區追債，看到目標立刻把對方的摩托車撞倒，並朝他的臉猛噴辣椒水，路人看見立即報案，警方迅速趕抵逮捕嫌犯，被害人坦承欠債約20萬元，但仍不滿被施暴，怒提妨害自由告訴。

據了解，32歲被害人陳姓男子聲稱，從國中時期便認識28歲的陳姓嫌犯，近年自己過得不好、手頭較緊，為了生活陸續跟他借錢，前前後後大約積欠20萬元。

陳嫌說不清楚對方詳細住址，只知道大概住在附近，不然早就去他家裡討債。今天凌晨4時45分，陳嫌和30歲李姓男子共乘1輛轎車，行經新莊區建國一路，恰巧看見欠債的陳男騎機車路過，立刻追上前把機車撞倒，拿出辣椒水猛噴催他還錢。

事發地點剛好在24小時超商旁，民眾看見街上有人拉扯打架立刻報警，新莊警分局福營派出所就在附近，員警迅速趕抵逮捕2名嫌犯，並在車上搜出吸食K他命毒品使用的鏟管。

陳姓被害人表示雖然欠債，也不應被暴力對待，怒提告訴。陳嫌、李嫌警詢後被依妨害自由罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

陳姓男子雖被欠債20萬元，但與李姓男子對債務人暴力相向，警詢後被依妨害自由罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子雖被欠債20萬元，但與李姓男子對債務人暴力相向，警詢後被依妨害自由罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
白色轎車今天凌晨在新莊區建國一路，猛然撞倒1輛機車，2人衝下汽車拿辣椒水狂噴騎士的臉。警方獲報趕抵，原來是債務糾紛。記者林昭彰／翻攝
白色轎車今天凌晨在新莊區建國一路，猛然撞倒1輛機車，2人衝下汽車拿辣椒水狂噴騎士的臉。警方獲報趕抵，原來是債務糾紛。記者林昭彰／翻攝

毒品 辣椒水

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