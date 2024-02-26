快訊

16家中招！致癌蘇丹紅辣椒粉竄全台 最新下游業者名單出爐

前科累累！台男假釋出獄在泰遭轟頭槍殺 桃檢證實他「6條通」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前科累累！台男假釋出獄在泰遭轟頭槍殺 桃檢證實他「6條通」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子頭部遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因多案被判刑未到案，去年遭桃園地檢署通緝。然而桃檢進一步確認，發現石男身背「六條通」，包括強盜1條、毒品3條、槍砲及交通過失傷害各1條，可謂罄竹難書。

據泰媒報導，泰國首都曼谷蘇凡納布機場禁區一間廢棄餐廳，昨有清潔人員進入內部意外發現一具男性遺體，頭部有3個彈孔，疑似遭槍擊身亡，死亡時間超過5小時，泰國警方在現場找到手套及半公斤重的K他命，現場有大量血跡及拖行血痕，目前泰國警方已在當地展開調查，懷疑餐廳並非凶殺第一現場。

由於死者身穿黑色上衣、右小指戴有1枚金戒指，手臂上有「羅」字刺青，當地刺青師指認男子身分為台灣人。刑事局今證實，死者確定為台灣籍男子石茂強，在台灣時居住於桃園市中壢區，去年因槍砲、強盜及交通過失傷害等多項罪嫌遭桃園地檢署發布通緝。

檢方調查，44歲石茂強曾持槍闖超商，強行搬走店內收銀機，去年2月判刑強盜罪定讞，因未到案執行遭發布通緝；之後因1起交通過失傷害案經傳喚未到案，於去年6月被發布通緝；近年涉及多起販賣二級毒品安非他命案件，分別在前年10月及去年6月被通緝；還有1起非法持有改造手槍及子彈，桃園地院審理時未到庭，於去年8月遭法院發布通緝，共身背「六條通」。

除了通緝外，石茂強過去可說是前科累累，多次違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，與其他共犯持槍共同強盜他人財物，經桃園地院判處合計有期徒刑20年，於2008年8月27日入監執行，2020年6月5日假釋出獄，去年石茂強遭通緝後逃亡泰國，詳細案發原因仍待調查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

石茂強臉書上貼自拍照。圖／截自石茂強臉書
石茂強臉書上貼自拍照。圖／截自石茂強臉書
刑事局今證實，在台國遭槍殺的男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭通緝，石茂強臉書上貼自拍照。圖／翻攝自臉書
刑事局今證實，在台國遭槍殺的男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭通緝，石茂強臉書上貼自拍照。圖／翻攝自臉書
刑事局今證實，在台國遭槍殺的男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭桃園地檢署通緝，身背「六條通」，石茂強臉書上貼自拍照。圖／翻攝自臉書
刑事局今證實，在台國遭槍殺的男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭桃園地檢署通緝，身背「六條通」，石茂強臉書上貼自拍照。圖／翻攝自臉書

桃園 泰國 通緝

延伸閱讀

雲豹能源攜手與泰國 SSP 集團開發陸域風場

台灣人在泰國遭槍殺身亡 警方確認為在逃通緝犯

通緝犯遭行刑槍殺 近3年泰柬台男槍殺至少5件死7人 最多是這國

4年前才假釋！台男石茂強在泰國頭部中3槍死 再犯3罪遭通緝

相關新聞

前科累累！台男假釋出獄在泰遭轟頭槍殺 桃檢證實他「6條通」

泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子頭部遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因多案被判刑...

獨／高雄傳強盜案 電梯內搶鄰女不成劃傷臉頰遭收押

高雄市三民區22日發生一起強盜案，租屋在中山一路一棟大樓的郭姓男子，當晚10時25分許，持美工刀在電梯內行搶住同大樓的林...

影／撞倒機車猛噴辣椒水催還錢 他欠人20萬不滿被施暴怒提告

新北市今天凌晨有2人開車到新莊區追債，看到目標立刻把對方的摩托車撞倒，並朝他的臉猛噴辣椒水，路人看見立即報案，警方迅速趕...

通緝犯遭行刑槍殺 近3年泰柬台男槍殺至少5件死7人 最多是這國

台籍石姓男子昨被發現陳屍泰國蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳，頭部槍傷，刑事局接獲泰國警方通報查出身分，清查他因槍砲及強盜案被...

通緝犯逃泰遭殺 臉書曬「重機界法拉利」 自介留這句宛如警世語

泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子頭部遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭...

4年前才假釋！台男石茂強在泰國頭部中3槍死 再犯3罪遭通緝

泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子頭部遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。