前科累累！台男假釋出獄在泰遭轟頭槍殺 桃檢證實他「6條通」

泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子頭部遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因多案被判刑未到案，去年遭桃園地檢署通緝。然而桃檢進一步確認，發現石男身背「六條通」，包括強盜1條、毒品3條、槍砲及交通過失傷害各1條，可謂罄竹難書。

據泰媒報導，泰國首都曼谷蘇凡納布機場禁區一間廢棄餐廳，昨有清潔人員進入內部意外發現一具男性遺體，頭部有3個彈孔，疑似遭槍擊身亡，死亡時間超過5小時，泰國警方在現場找到手套及半公斤重的K他命，現場有大量血跡及拖行血痕，目前泰國警方已在當地展開調查，懷疑餐廳並非凶殺第一現場。

由於死者身穿黑色上衣、右小指戴有1枚金戒指，手臂上有「羅」字刺青，當地刺青師指認男子身分為台灣人。刑事局今證實，死者確定為台灣籍男子石茂強，在台灣時居住於桃園市中壢區，去年因槍砲、強盜及交通過失傷害等多項罪嫌遭桃園地檢署發布通緝。

檢方調查，44歲石茂強曾持槍闖超商，強行搬走店內收銀機，去年2月判刑強盜罪定讞，因未到案執行遭發布通緝；之後因1起交通過失傷害案經傳喚未到案，於去年6月被發布通緝；近年涉及多起販賣二級毒品安非他命案件，分別在前年10月及去年6月被通緝；還有1起非法持有改造手槍及子彈，桃園地院審理時未到庭，於去年8月遭法院發布通緝，共身背「六條通」。

除了通緝外，石茂強過去可說是前科累累，多次違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，與其他共犯持槍共同強盜他人財物，經桃園地院判處合計有期徒刑20年，於2008年8月27日入監執行，2020年6月5日假釋出獄，去年石茂強遭通緝後逃亡泰國，詳細案發原因仍待調查。

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