快訊

緩解金廈「警張」？ 藍綠對「民對民協商」看法不同

通緝犯逃泰遭槍殺！臉書曬「重機界法拉利」 自介留這句宛如警世語

丟臉到國外！一群台人遊日本藏王樹冰「嬉笑插隊」 老外開罵也沒用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通緝犯遭行刑槍殺 近3年泰柬台男槍殺至少5件死7人 最多是這國

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台籍石姓男子昨被發現陳屍泰國蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳，頭部槍傷，刑事局接獲泰國警方通報查出身分，清查他因槍砲及強盜案被通緝，與泰警交換情資調查。警方觀察，台灣逃犯在東南亞國家從事詐欺、毒品，與台有關治安狀況不少，以柬埔寨最多。

據泰國媒體報導，一名男子昨被發現陳屍蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳，頭部有3個彈孔，泰國警方發現一輛可疑汽車曾出現在現場及一棟住宅，住宅內有血跡、一包約半公斤K他命，懷疑是死者是在住宅遭槍殺後棄屍餐廳。

刑事局接獲泰國警方通報，比對泰警提供指紋資料，確認死者是44歲石姓男子，因槍砲、強盜、過失傷害案，去年2月被桃園地檢署發布通緝，沒有幫派註記資料，因無出境紀錄，研判偷渡潛逃。

近期泰國與台灣有關治安事件最受矚目是朱長生案，他曾被控以台灣水木清華校友會（台灣行勝於言實踐研究院前身）名義，假借公益吸金，去年11月在泰國陳屍旅館，頸部、鼻子被纏繞膠帶，雙手、雙腳被綑綁繩子，泰國警方調查是強盜殺人，已查獲部分犯嫌。

官警觀察，台灣潛逃出境通緝犯，6成在大陸、4成在東南亞，台灣逃犯前往東南亞約6成在柬埔寨，其次泰國及越南。

前年8月，台籍35歲林姓、28歲葉姓、27歲程姓男子在柬埔寨一處公寓遭槍殺，現場有槍彈及毒品，柬國警方調查「先殺人後自殺」。

去年11月，台籍50歲吳姓男子在柬埔寨被發現遭槍殺陳屍汽車內，柬國警方研判3名台灣人涉案，提供槍枝的周姓男子在柬國落網，主謀徐姓男子及身分不詳槍手逃回台，刑事局持續洽詢情資追查。

去年12月，台籍55歲張姓男子在柬埔寨被發現陳屍路旁，太陽穴中彈，握有一把手槍，柬國警方研判開槍自戕，通報刑事局，後續由外交部提供急難救助及聯繫家屬。

網紅「晚安小雞」、「阿鬧」本月赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散布不實訊息帶回調查，法院判刑2年；兩人在記者會下跪道歉稱影片造假，指柬國治安良好。外交部、刑事局表示，尊重柬國偵審，保持聯繫及提供必要協助。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

近年來台男在東南亞國家遭槍殺案，多與槍毒詐騙案件有關，刑事局也密切與該國聯繫瞭解。示意圖／本報資料照
近年來台男在東南亞國家遭槍殺案，多與槍毒詐騙案件有關，刑事局也密切與該國聯繫瞭解。示意圖／本報資料照
前台灣水木清華校友會會長朱長生遭爆他假藉公益之名吸金，並為此控告包括台北市議員王世堅在內3人，均獲北檢不起訴。圖／翻攝臉書台灣行勝於言實踐研究院
前台灣水木清華校友會會長朱長生遭爆他假藉公益之名吸金，並為此控告包括台北市議員王世堅在內3人，均獲北檢不起訴。圖／翻攝臉書台灣行勝於言實踐研究院

柬埔寨 泰國 餐廳

延伸閱讀

通緝犯逃泰遭殺 臉書曬「重機界法拉利」 自介留這句宛如警世語

4年前才假釋！台男石茂強在泰國頭部中3槍死 再犯3罪遭通緝

泰國發生台男遭槍殺 刑事局證實為通緝犯石茂強

野生古天樂泰國拜四面佛 準備四隻「金象」酬神

相關新聞

通緝犯遭行刑槍殺 近3年泰柬台男槍殺至少5件死7人 最多是這國

台籍石姓男子昨被發現陳屍泰國蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳，頭部槍傷，刑事局接獲泰國警方通報查出身分，清查他因槍砲及強盜案被...

通緝犯逃泰遭殺 臉書曬「重機界法拉利」 自介留這句宛如警世語

泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子頭部遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭...

4年前才假釋！台男石茂強在泰國頭部中3槍死 再犯3罪遭通緝

泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子頭部遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭...

影／話術再升級！佯稱公私立大學有標案 騙13包商400萬

刑事局「情資研析中心」在去年底間發現，有歹徒在中南部架設DMT設備，讓歹徒向民眾行騙，手法都是由機房人員佯稱是中部公私立...

開車載生病愛犬看獸醫忽快忽慢 新北男不忘攜毒遭警逮

新北市50歲陳姓男子日前開車行經板橋時因駕車忽快忽慢，警員發現有異將他攔下後發現副駕駛座上坐著1隻小黑狗，陳男表示因愛犬...

台男於泰國遭槍殺 刑事局證實：身分曝光 是已發布的通緝犯

泰國素萬那普機場旁，昨傳出一名男子頭部遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，遺體因全身刺青，且手臂刺有繁體「羅」字，被當地刺青師認出是名台灣籍男子。刑事局今證實，男子為強盜遭通緝的石茂強。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。