通緝犯遭行刑槍殺 近3年泰柬台男槍殺至少5件死7人 最多是這國

台籍石姓男子昨被發現陳屍泰國蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳，頭部槍傷，刑事局接獲泰國警方通報查出身分，清查他因槍砲及強盜案被通緝，與泰警交換情資調查。警方觀察，台灣逃犯在東南亞國家從事詐欺、毒品，與台有關治安狀況不少，以柬埔寨最多。

據泰國媒體報導，一名男子昨被發現陳屍蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳，頭部有3個彈孔，泰國警方發現一輛可疑汽車曾出現在現場及一棟住宅，住宅內有血跡、一包約半公斤K他命，懷疑是死者是在住宅遭槍殺後棄屍餐廳。

刑事局接獲泰國警方通報，比對泰警提供指紋資料，確認死者是44歲石姓男子，因槍砲、強盜、過失傷害案，去年2月被桃園地檢署發布通緝，沒有幫派註記資料，因無出境紀錄，研判偷渡潛逃。

近期泰國與台灣有關治安事件最受矚目是朱長生案，他曾被控以台灣水木清華校友會（台灣行勝於言實踐研究院前身）名義，假借公益吸金，去年11月在泰國陳屍旅館，頸部、鼻子被纏繞膠帶，雙手、雙腳被綑綁繩子，泰國警方調查是強盜殺人，已查獲部分犯嫌。

官警觀察，台灣潛逃出境通緝犯，6成在大陸、4成在東南亞，台灣逃犯前往東南亞約6成在柬埔寨，其次泰國及越南。

前年8月，台籍35歲林姓、28歲葉姓、27歲程姓男子在柬埔寨一處公寓遭槍殺，現場有槍彈及毒品，柬國警方調查「先殺人後自殺」。

去年11月，台籍50歲吳姓男子在柬埔寨被發現遭槍殺陳屍汽車內，柬國警方研判3名台灣人涉案，提供槍枝的周姓男子在柬國落網，主謀徐姓男子及身分不詳槍手逃回台，刑事局持續洽詢情資追查。

去年12月，台籍55歲張姓男子在柬埔寨被發現陳屍路旁，太陽穴中彈，握有一把手槍，柬國警方研判開槍自戕，通報刑事局，後續由外交部提供急難救助及聯繫家屬。

網紅「晚安小雞」、「阿鬧」本月赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散布不實訊息帶回調查，法院判刑2年；兩人在記者會下跪道歉稱影片造假，指柬國治安良好。外交部、刑事局表示，尊重柬國偵審，保持聯繫及提供必要協助。

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