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通緝犯逃泰遭殺 臉書曬「重機界法拉利」 自介留這句宛如警世語
泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子頭部遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭桃園地檢署通緝。從石茂強的臉書發現，平常他經常貼出多張「杜卡迪大重機」的照片，還有友人詢問「在那邊還順利吧？」疑似知情石男逃至國外，他自介寫著「你永遠不會知道自己走的路會走到什麼地方」，宛如警世語。
據泰媒報導，泰國首都曼谷蘇凡納布機場禁區一間廢棄餐廳，昨有清潔人員進入內部意外發現一具男性遺體，頭部有3個彈孔，疑似遭槍擊身亡，死亡時間超過5小時，懷疑餐廳並非凶殺第一現場，目前泰國警方已在當地展開調查。
事件曝光後，有網友在臉書社團上討論，指稱石茂強是桃園中壢人，而石茂強的臉書寫著「你永遠不會知道自己走的路會走到什麼地方」，平時經常PO出一輛紅色重機，被譽為「重機界法拉利」的杜卡迪重機，其中一張重機照上還自稱是「幹架王」；另外在石茂強的許多照片下，都有許多友人在底下留言「在那邊還順利吧？」、「你在泰國嗎？我四月過去，可以幫你帶點東西過去」、「兄弟，在那一切都還好吧？」疑似皆知情石男逃至泰國。
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