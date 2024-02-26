通緝犯逃泰遭殺 臉書曬「重機界法拉利」 自介留這句宛如警世語

泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子頭部遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭桃園地檢署通緝。從石茂強的臉書發現，平常他經常貼出多張「杜卡迪大重機」的照片，還有友人詢問「在那邊還順利吧？」疑似知情石男逃至國外，他自介寫著「你永遠不會知道自己走的路會走到什麼地方」，宛如警世語。

據泰媒報導，泰國首都曼谷蘇凡納布機場禁區一間廢棄餐廳，昨有清潔人員進入內部意外發現一具男性遺體，頭部有3個彈孔，疑似遭槍擊身亡，死亡時間超過5小時，懷疑餐廳並非凶殺第一現場，目前泰國警方已在當地展開調查。