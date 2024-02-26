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通緝犯逃泰遭槍殺！臉書曬「重機界法拉利」 自介留這句宛如警世語

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通緝犯逃泰遭殺 臉書曬「重機界法拉利」 自介留這句宛如警世語

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

泰國素萬那普機場旁昨傳出一名男子頭部遭槍殺斃命，頭部留下3個彈孔，刑事局今證實，男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭桃園地檢署通緝。從石茂強的臉書發現，平常他經常貼出多張「杜卡迪大重機」的照片，還有友人詢問「在那邊還順利吧？」疑似知情石男逃至國外，他自介寫著「你永遠不會知道自己走的路會走到什麼地方」，宛如警世語。

據泰媒報導，泰國首都曼谷蘇凡納布機場禁區一間廢棄餐廳，昨有清潔人員進入內部意外發現一具男性遺體，頭部有3個彈孔，疑似遭槍擊身亡，死亡時間超過5小時，懷疑餐廳並非凶殺第一現場，目前泰國警方已在當地展開調查。

事件曝光後，有網友在臉書社團上討論，指稱石茂強是桃園中壢人，而石茂強的臉書寫著「你永遠不會知道自己走的路會走到什麼地方」，平時經常PO出一輛紅色重機，被譽為「重機界法拉利」的杜卡迪重機，其中一張重機照上還自稱是「幹架王」；另外在石茂強的許多照片下，都有許多友人在底下留言「在那邊還順利吧？」、「你在泰國嗎？我四月過去，可以幫你帶點東西過去」、「兄弟，在那一切都還好吧？」疑似皆知情石男逃至泰國。

在台國遭槍殺的男子為我國外逃通緝犯石茂強在臉書簡介留了一句標語，「你永遠不會知道自己走的路會走到什麼地方」。圖／翻攝自臉書
在台國遭槍殺的男子為我國外逃通緝犯石茂強在臉書簡介留了一句標語，「你永遠不會知道自己走的路會走到什麼地方」。圖／翻攝自臉書
石茂強經常在臉書曬自己的重機，要價不斐，被譽為「重機界法拉利」。圖／翻攝自臉書
石茂強經常在臉書曬自己的重機，要價不斐，被譽為「重機界法拉利」。圖／翻攝自臉書
刑事局今證實，在台國遭槍殺的男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭桃園地檢署通緝。圖／翻攝自臉書
刑事局今證實，在台國遭槍殺的男子為我國外逃通緝犯石茂強，因強盜等案遭桃園地檢署通緝。圖／翻攝自臉書

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