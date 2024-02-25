快訊

監視器驚悚影像曝...台3線18歲重機騎士自摔 滑進對向車底遭輾斃

台北人半世紀的記憶 國父紀念館明閉館整修「2026年再見」

日本東大寺死亡車禍！79歲駕駛「疑誤踩油門」撞2人 台灣62歲男頭部重創不治

電腦零件公司深夜成賭場！員工作莊老闆當賭客 警查扣2.3公斤K他命

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區新生街1處民宅被檢舉經營賭場，中和警方接獲線報監控，凌晨3時許持搜索票前往查緝，當場逮捕賭場負責人19歲林姓男子、31歲員工葉男及12名賭客，並查扣賭資、抽頭金共46萬餘元、K他命及賭具等證物，詢後將林男依賭博毒品罪嫌送辦，葉男依賭博罪嫌送辦，賭客依社維法裁罰。

據了解，被查獲職業賭場的民宅白天是電腦零組件公司，在該處工作的19歲林男趁著下班後在店裡開職業賭場，林男還找來31歲葉姓友人協助經營，在深夜時間招攬賭客前來店內聚賭。

中和警方一周前接獲民眾檢舉後展開蒐證，發現該店在深夜時常有不明人士進出。警方昨天晚間監控時發現又有賭客進入，在今天凌晨3時許派出30多名警力持搜索票前往攻堅破門，當場逮捕賭場經營人林男、葉姓員工及12名賭客，其中1名賭客就是該電腦零組件公司老闆。

警方在賭場內查扣賭資43萬1700元、抽頭金2萬8900元、K他命2.3公斤、骰子、天九牌等證物，詢後將林男依賭博、毒品罪嫌送辦、葉男依賭博罪嫌送辦，12名賭客則依社維法裁罰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查扣2.3公斤的K他命。記者黃子騰／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
警方查扣2.3公斤的K他命。記者黃子騰／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
中和警方出動30多名警力前往賭場攻堅。中和警分局提供
中和警方出動30多名警力前往賭場攻堅。中和警分局提供
中和警方進入攻堅，當場逮捕林姓負責人、葉姓員工及12名賭客。記者黃子騰／翻攝
中和警方進入攻堅，當場逮捕林姓負責人、葉姓員工及12名賭客。記者黃子騰／翻攝
警方進入賭場內控制賭客。記者黃子騰／翻攝
警方進入賭場內控制賭客。記者黃子騰／翻攝

新北 毒品 賭博 賭場

延伸閱讀

天九牌賭場流竄雙北 賭注小吸引菜籃族「剛開張就被查」

北市中山區住商大樓內藏天九賭場 警凌晨突襲逮34人

牌技協會聘雇女荷官暗藏賭博 南警破職業賭場51人送辦

過年宮廟下注賭博正嗨 被檢舉公然聚賭14人被逮

相關新聞

柬浦寨逮3台灣人涉運毒 刑事局指2人是詐欺通緝、查是否走私來台

台籍莊姓、吳姓、林姓男子在柬埔寨涉嫌運輸走私搖頭丸，本月22日在當地被柬國警方查獲，搜出成品及半成品共16公斤。刑事局接...

小年夜傳命案...台南養雞工遭毆死棄屍橋下 家屬急尋目擊者

台南左鎮小年夜驚傳殺人案，據了解當地林姓養雞場老闆與謝姓男員工疑涉勞資糾紛，當天晚上相約到附近橋墩談判，雙方爭論不休，老...

大陸快艇報復衝撞我海巡船？ 海巡署駁：三年前畫面非事實

網路近日流傳一段標題為「今早金廈海域、大陸十艘漁船衝撞海巡船、報復開始！」的影片，海巡署今天澄清說，該段影片是2020年...

中和電腦零件公司深夜變賭場 員工作莊老闆當賭客

新北市中和區新生街1處民宅被檢舉經營賭場，中和警方接獲線報監控，凌晨3時許持搜索票前往查緝，當場逮捕賭場負責人19歲林姓...

台南雜貨店發生老闆遭剪刀刺傷 南警今到高雄逮人法辦

台南市南區新都路1家雜貨店昨天中午11點多驚傳殺人未遂案，37歲陳姓男子昨早在高雄竊得機車後，騎贓車到台南雜貨店向陳姓老...

騎士紅線違停遭盤查 手抖眼神飄忽露餡 警抓14包毒咖啡

22歲蔡姓男子日前清晨五時許，騎機車在紅線違規停車，北市中山警分局長春路派出所員警巡邏盤查，不料，蔡男手部顫抖、神情緊張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。