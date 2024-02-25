電腦零件公司深夜成賭場！員工作莊老闆當賭客 警查扣2.3公斤K他命

新北市中和區新生街1處民宅被檢舉經營賭場，中和警方接獲線報監控，凌晨3時許持搜索票前往查緝，當場逮捕賭場負責人19歲林姓男子、31歲員工葉男及12名賭客，並查扣賭資、抽頭金共46萬餘元、K他命及賭具等證物，詢後將林男依賭博、毒品罪嫌送辦，葉男依賭博罪嫌送辦，賭客依社維法裁罰。

據了解，被查獲職業賭場的民宅白天是電腦零組件公司，在該處工作的19歲林男趁著下班後在店裡開職業賭場，林男還找來31歲葉姓友人協助經營，在深夜時間招攬賭客前來店內聚賭。

中和警方一周前接獲民眾檢舉後展開蒐證，發現該店在深夜時常有不明人士進出。警方昨天晚間監控時發現又有賭客進入，在今天凌晨3時許派出30多名警力持搜索票前往攻堅破門，當場逮捕賭場經營人林男、葉姓員工及12名賭客，其中1名賭客就是該電腦零組件公司老闆。

警方在賭場內查扣賭資43萬1700元、抽頭金2萬8900元、K他命2.3公斤、骰子、天九牌等證物，詢後將林男依賭博、毒品罪嫌送辦、葉男依賭博罪嫌送辦，12名賭客則依社維法裁罰。

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