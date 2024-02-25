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柬浦寨逮3台灣人涉運毒 刑事局指2人是詐欺通緝、查是否走私來台

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台南雜貨店發生老闆遭剪刀刺傷 南警今到高雄逮人法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區新都路1家雜貨店昨天中午11點多驚傳殺人未遂案，37歲陳姓男子昨早在高雄竊得機車後，騎贓車到台南雜貨店向陳姓老闆佯稱買酒，卻涉嫌持預藏剪刀朝老闆的臉、胸與手部刺殺，陳姓老闆血流如注往外逃命，陳嫌則騎機車往高雄方向逃逸。老闆送醫救治，無生命危險，警方今天約中午在高雄查到凶嫌，警詢後將依殺人未遂罪嫌法辦。

陳被警方逮捕後雖承認涉案卻對犯案動機，交代不清， 警方將進一步詢問查明。

據了解，涉案陳姓男子因竊案遭橋頭檢地檢署通緝在逃，並有詐欺和洗錢防制法等前科。陳昨天一早在高雄茄萣偷了1輛機車，隨後騎贓車到台南市南區新都路的雜貨店。據了解，陳先進雜貨店買1罐飲料，當場喝起飲料，約過了十幾分鐘，二度折返店內稱要買酒就犯案。

陳姓老闆當時為嫌犯介紹架上酒類商品，隨即轉身整理，嫌犯卻突掏出預藏剪刀朝老闆身上猛刺，過程中，被害人數度抵抗，但嫌犯的手完全沒停下，陳姓老闆上半身血流如注，嫌犯衣服、安全帽也有噴濺血跡，店內天花板可見血跡。最後，老闆趁推倒嫌犯時，跑到店外高呼救命，路過民眾幫忙報警，凶嫌則趁隙騎車往高雄方向逃逸，作案用剪刀掉在店內。

陳姓老闆被送往醫院救治後，傷勢穩定。陳姓老闆夫婦稱根本不認識凶嫌，也未與人結怨，面對天外飛來橫禍，附近鄰居議論紛紛，「光天化日，顧店竟遭刺傷」。警方調查發現，雙方並不認識，雜貨店無財損；警方鎖定嫌犯身分，今天中午會同霹靂員警前往高雄市三民地區在陳租屋處將陳嫌逮捕到案，帶回台南市警六分局詢問。

陳姓男子（中間者）涉嫌持預藏剪刀朝雜貨店老闆的臉、胸與手部刺殺後逃逸。警方今天中午查到陳嫌，警詢後將依殺人未遂罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子（中間者）涉嫌持預藏剪刀朝雜貨店老闆的臉、胸與手部刺殺後逃逸。警方今天中午查到陳嫌，警詢後將依殺人未遂罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子（頭戴安全帽者）涉嫌持預藏剪刀朝雜貨店老闆的臉、胸與手部刺殺後逃逸。警方今天中午在高雄查到陳嫌，警詢後將依殺人未遂罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子（頭戴安全帽者）涉嫌持預藏剪刀朝雜貨店老闆的臉、胸與手部刺殺後逃逸。警方今天中午在高雄查到陳嫌，警詢後將依殺人未遂罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 老闆

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