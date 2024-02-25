台南雜貨店發生老闆遭剪刀刺傷 南警今到高雄逮人法辦

台南市南區新都路1家雜貨店昨天中午11點多驚傳殺人未遂案，37歲陳姓男子昨早在高雄竊得機車後，騎贓車到台南雜貨店向陳姓老闆佯稱買酒，卻涉嫌持預藏剪刀朝老闆的臉、胸與手部刺殺，陳姓老闆血流如注往外逃命，陳嫌則騎機車往高雄方向逃逸。老闆送醫救治，無生命危險，警方今天約中午在高雄查到凶嫌，警詢後將依殺人未遂罪嫌法辦。

陳被警方逮捕後雖承認涉案卻對犯案動機，交代不清， 警方將進一步詢問查明。

據了解，涉案陳姓男子因竊案遭橋頭檢地檢署通緝在逃，並有詐欺和洗錢防制法等前科。陳昨天一早在高雄茄萣偷了1輛機車，隨後騎贓車到台南市南區新都路的雜貨店。據了解，陳先進雜貨店買1罐飲料，當場喝起飲料，約過了十幾分鐘，二度折返店內稱要買酒就犯案。

陳姓老闆當時為嫌犯介紹架上酒類商品，隨即轉身整理，嫌犯卻突掏出預藏剪刀朝老闆身上猛刺，過程中，被害人數度抵抗，但嫌犯的手完全沒停下，陳姓老闆上半身血流如注，嫌犯衣服、安全帽也有噴濺血跡，店內天花板可見血跡。最後，老闆趁推倒嫌犯時，跑到店外高呼救命，路過民眾幫忙報警，凶嫌則趁隙騎車往高雄方向逃逸，作案用剪刀掉在店內。