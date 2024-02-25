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騎士紅線違停遭盤查 手抖眼神飄忽露餡 警抓14包毒咖啡
22歲蔡姓男子日前清晨五時許，騎機車在紅線違規停車，北市中山警分局長春路派出所員警巡邏盤查，不料，蔡男手部顫抖、神情緊張，警方發現他在外套內藏有14包毒品咖啡包，全案依持有、施用第三級毒品罪嫌送辦。
長春路派出所員警2月16日清晨5時許，巡邏行經中山北路二段93巷附近，發現蔡姓男子騎車交通違規，在超商外紅線違規停車，員警上前盤查，蔡男異常微微顫抖，眼神飄忽，神情緊張。
員警立即盤問徂從事鐵工的蔡男，並在蔡男外套左胸暗袋內發現一包塑膠袋，裝有毒品咖啡包共14包，經檢驗呈第三級毒品卡西酮陽性反應，全案依毒品危害防制條例送辦。
中山分局呼籲，毒品危害甚鉅，切勿以身犯法，自陷囹圄，民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，以利查緝，共同維護社會治安。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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