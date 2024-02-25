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大陸快艇報復衝撞我海巡船？ 海巡署駁：三年前畫面非事實

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

網路近日流傳一段標題為「今早金廈海域、大陸十艘漁船衝撞海巡船、報復開始！」的影片海巡署今天澄清說，該段影片是2020年3月所發布的中國大陸漁船越界新聞資料和畫面，並非近日發生的事實。

事實上，在海巡署今天澄清前，台灣事實查核中心已經在21日回應查證結果，查證報告指出，近期流傳一段影片「金門海戰內幕曝光」，稱中國快艇衝撞台灣海巡船，查證如下，網傳影片原始事件發生於2020年3月16日，當時海巡署於金門海域執行護漁任務、清除非法捕撈的漁網，遭越界的中國籍漁船衝撞，造成海巡署快艇受損。這並非近期事件的影片；網傳影片中的船隻，也與近期在金門海域翻覆的快艇不同。

查證報告說，傳言影片挪用2020年畫面，錯稱為近期中國快艇翻覆事件，因此為「錯誤」訊息。

台灣事實查核中心在21日回應查證結果，該段影片是2020年3月所發布的中國大陸漁船越界新聞資料和畫面，並非近日發生的事實。記者翁至成／翻攝
台灣事實查核中心在21日回應查證結果，該段影片是2020年3月所發布的中國大陸漁船越界新聞資料和畫面，並非近日發生的事實。記者翁至成／翻攝

影片 海巡署 金門

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