高雄賓士違停警見車底有異狀 臭味露餡抄獲百包毒咖啡
李姓男子前天深夜將賓士車違停在高雄市文學路紅線，打開車門和莊姓友人在路邊聊天，巡邏警網撞見攔查，發現車底一包裝K他命的夾鏈袋，且整車飄散K味，追問下，莊見事跡敗露，乖乖從車後座拿出裝有100包毒咖啡包背包，2男被一併帶回查辦。
左營警分局博愛四路派出所警方前天深夜11時許執行巡邏勤務，巡經左營區文學路時，見一輛白色賓士車紅線違停，賓士車車門打開，駕駛和友人在旁聊天，於是趨前盤查。
警方詢問2男：「這邊是紅線，車是誰的」駕駛李姓男子（21歲）回「我的」；警方眼尖發現賓士車車底有一包白色夾鏈袋，拿起一看發現疑似是K他命，懷疑2男在警方靠近時，緊張將夾鏈袋丟入車底，追問「這是什麼？整車都是K味，還有嗎？」。
在旁的莊姓男子（20歲）見無法狡賴，主動取出後座背包，經警方檢視內有100包毒品咖啡包、總重逾520公克，以及1包重逾33公克的K他命，警方將2男一併帶回調查。
莊男供稱，毒品是在舞廳買的，警方懷疑莊在舞廳兜售毒品，警詢後依違反毒品危害防制條例罪移送橋頭地檢署偵辦，另李男則採尿送驗。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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