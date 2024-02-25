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高雄賓士違停警見車底有異狀 臭味露餡抄獲百包毒咖啡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓男子前天深夜將賓士車違停在高雄市文學路紅線，打開車門和莊姓友人在路邊聊天，巡邏警網撞見攔查，發現車底一包裝K他命的夾鏈袋，且整車飄散K味，追問下，莊見事跡敗露，乖乖從車後座拿出裝有100包毒咖啡包背包，2男被一併帶回查辦。

左營警分局博愛四路派出所警方前天深夜11時許執行巡邏勤務，巡經左營區文學路時，見一輛白色賓士車紅線違停，賓士車車門打開，駕駛和友人在旁聊天，於是趨前盤查。

警方詢問2男：「這邊是紅線，車是誰的」駕駛李姓男子（21歲）回「我的」；警方眼尖發現賓士車車底有一包白色夾鏈袋，拿起一看發現疑似是K他命，懷疑2男在警方靠近時，緊張將夾鏈袋丟入車底，追問「這是什麼？整車都是K味，還有嗎？」。

在旁的莊姓男子（20歲）見無法狡賴，主動取出後座背包，經警方檢視內有100包毒品咖啡包、總重逾520公克，以及1包重逾33公克的K他命，警方將2男一併帶回調查。

莊男供稱，毒品是在舞廳買的，警方懷疑莊在舞廳兜售毒品，警詢後依違反毒品危害防制條例罪移送橋頭地檢署偵辦，另李男則採尿送驗。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市李姓男子（如圖）將賓士車違停在左營區文學路紅線，警趨前盤查，見車底有一小包毒品，後在車中抄獲副駕駛座的莊姓男子持有的百包毒咖啡包，以及1包重逾33公克的K他命。記者石秀華／翻攝
高雄市李姓男子（如圖）將賓士車違停在左營區文學路紅線，警趨前盤查，見車底有一小包毒品，後在車中抄獲副駕駛座的莊姓男子持有的百包毒咖啡包，以及1包重逾33公克的K他命。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛賓士車前天深夜違停在左營區文學路紅線，警趨前盤查，見車底有一小包毒品，後在車中抄獲莊姓男子持有的百包毒咖啡包，以及1包重逾33公克的K他命。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛賓士車前天深夜違停在左營區文學路紅線，警趨前盤查，見車底有一小包毒品，後在車中抄獲莊姓男子持有的百包毒咖啡包，以及1包重逾33公克的K他命。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛賓士前天深夜違停在左營區文學路紅線，警趨前盤查，見車底有一小包毒品，後在車中抄獲莊姓男子持有的百包毒咖啡包，以及1包重逾33公克的K他命。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛賓士前天深夜違停在左營區文學路紅線，警趨前盤查，見車底有一小包毒品，後在車中抄獲莊姓男子持有的百包毒咖啡包，以及1包重逾33公克的K他命。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛賓士前天深夜違停在左營區文學路紅線，警趨前盤查，見車底有一小包毒品，後在車中抄獲莊姓男子（紅圈，白衣者）持有的百包毒咖啡包，以及1包重逾33公克的K他命。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛賓士前天深夜違停在左營區文學路紅線，警趨前盤查，見車底有一小包毒品，後在車中抄獲莊姓男子（紅圈，白衣者）持有的百包毒咖啡包，以及1包重逾33公克的K他命。記者石秀華／翻攝

咖啡 毒品 違停

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