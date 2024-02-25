快訊

英美第4度聯手！打擊青年運動18目標 擊中地下武器庫、防空系統

蔣萬安元宵當曬娃魔人 三寶大眼超萌照 網讚被圈粉了

教學／免費下載！Silhouette Design日本剪影素材圖庫 JPG、PNG、SVG、AI全都有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男持刀搶雜貨店 劃傷店員得手萬元逃4小時被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄23歲簡姓男子疑缺錢買毒，昨下午2時許持刀至鼓山區雜貨店，傷及店員行搶1萬多元後逃逸，警方立刻成立專案小組追緝，案發4小時後逮捕簡嫌，在其身上搜出瓦斯槍2把、毒品咖啡包3包，全案今依強盜、毒品罪嫌移送偵辦。

警方調查，簡男為轄區治安顧慮人口，有吸毒前科，昨天疑缺錢買毒，見九如四路一家雜貨店僅張姓店員顧店，隨即持刀闖入店內行搶。

簡男行搶過程中，因刀子抵住張男後頸，導致張男頸部遭刀刃劃傷，簡得手1萬多元逃逸。

警方獲報迅速抵達現場，張男經送醫救治後性命無礙，警方立即成立專案小組，根據監視器畫面犯嫌特徵，鎖定轄區簡姓男子（22歲）涉案。

警方兵分多路調閱監視器掌控犯嫌行蹤，最終於昨傍晚6時許，在鼓山區龍水一路逮捕簡男，身上搜出瓦斯槍2把、毒品咖啡包3包，另在逃逸路上的草叢裡，尋獲犯案兇刀，全案訊問後，今依強盜、毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

簡姓男子缺錢行搶雜貨店，案發四小時後遭逮。記者張議晨／翻攝
簡姓男子缺錢行搶雜貨店，案發四小時後遭逮。記者張議晨／翻攝
簡姓男子缺錢行搶雜貨店，案發四小時後遭逮，身上搜出兩把瓦斯槍，作案水果刀則被丟至草叢。記者張議晨／翻攝
簡姓男子缺錢行搶雜貨店，案發四小時後遭逮，身上搜出兩把瓦斯槍，作案水果刀則被丟至草叢。記者張議晨／翻攝

咖啡 毒品 監視器

延伸閱讀

40億元投資　台灣第一座海底隧道「高雄過港隧道」

遭丟雞蛋爆自導自演！新加坡女直播主道歉了 稱自己只是「搞笑」

造假蛋襲！星籍女直播主涉違社維法 雄院簡易庭待裁罰

遭丟雞蛋爆自導自演！高雄警籲向市民道歉 星國女開直播：我自己不懂事

相關新聞

無照翁撞飛小姊弟曝交通部螺絲未拴緊 走出行人地獄淪口號

彰化伸港3姊弟在行穿線被撞，2條生命在加護病房等待奇蹟，處境令人揪心。事故路口兩條交會的省道歸交通部公路局管轄，公路局第...

彰化3童遭撞 姊妹救治關鍵48小時

彰化縣伸港鄉國小陳姓3姊弟日前走行穿線遭無照駕駛的休旅車撞上，造成姊妹2人命危，由於姊弟屬弱勢家庭，父親也因案在台中監獄...

高雄男持刀搶雜貨店 劃傷店員得手萬元逃4小時被逮

高雄23歲簡姓男子疑缺錢買毒，昨下午2時許持刀至鼓山區雜貨店，傷及店員行搶1萬多元後逃逸，警方立刻成立專案小組追緝，案發...

桃園陣頭虐殺棄屍案增2嫌被抓 1人收押1人羈押庭中

桃園陣頭虐殺棄屍案，檢警22日逮到15名犯嫌，宜蘭地院昨中午裁定收押林姓男子5人，後續又有2犯嫌陸續被抓，分別是昨天傍晚...

竹聯信堂虐人棄屍橫行桃園？警：3年已破9件逮101人

竹聯幫信堂林姓組長去年底租住桃市八德區陸光街透天民宅開設宮廟、人力派遣公司，藉機吸收未成年加入陣頭，卻於今年元月中虐死求...

台中菲力國王遭連轟11槍 他掃射前疏散員工逃重罪判4年

台中電子遊藝場菲力國王前年底遭槍擊，詹姓男子自稱替程姓角頭「抱不平」，攜帶1把M4A1步槍到店家前掃射11槍後赴台南自首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。