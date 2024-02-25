高雄男持刀搶雜貨店 劃傷店員得手萬元逃4小時被逮

高雄23歲簡姓男子疑缺錢買毒，昨下午2時許持刀至鼓山區雜貨店，傷及店員行搶1萬多元後逃逸，警方立刻成立專案小組追緝，案發4小時後逮捕簡嫌，在其身上搜出瓦斯槍2把、毒品咖啡包3包，全案今依強盜、毒品罪嫌移送偵辦。

警方調查，簡男為轄區治安顧慮人口，有吸毒前科，昨天疑缺錢買毒，見九如四路一家雜貨店僅張姓店員顧店，隨即持刀闖入店內行搶。

簡男行搶過程中，因刀子抵住張男後頸，導致張男頸部遭刀刃劃傷，簡得手1萬多元逃逸。

警方獲報迅速抵達現場，張男經送醫救治後性命無礙，警方立即成立專案小組，根據監視器畫面犯嫌特徵，鎖定轄區簡姓男子（22歲）涉案。