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高雄男持刀搶雜貨店 劃傷店員得手萬元逃4小時被逮
高雄23歲簡姓男子疑缺錢買毒，昨下午2時許持刀至鼓山區雜貨店，傷及店員行搶1萬多元後逃逸，警方立刻成立專案小組追緝，案發4小時後逮捕簡嫌，在其身上搜出瓦斯槍2把、毒品咖啡包3包，全案今依強盜、毒品罪嫌移送偵辦。
警方調查，簡男為轄區治安顧慮人口，有吸毒前科，昨天疑缺錢買毒，見九如四路一家雜貨店僅張姓店員顧店，隨即持刀闖入店內行搶。
簡男行搶過程中，因刀子抵住張男後頸，導致張男頸部遭刀刃劃傷，簡得手1萬多元逃逸。
警方獲報迅速抵達現場，張男經送醫救治後性命無礙，警方立即成立專案小組，根據監視器畫面犯嫌特徵，鎖定轄區簡姓男子（22歲）涉案。
警方兵分多路調閱監視器掌控犯嫌行蹤，最終於昨傍晚6時許，在鼓山區龍水一路逮捕簡男，身上搜出瓦斯槍2把、毒品咖啡包3包，另在逃逸路上的草叢裡，尋獲犯案兇刀，全案訊問後，今依強盜、毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。
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