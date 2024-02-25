台南鹿耳門聖母廟元宵夜「鞭春牛」 民眾滋事被帶回管束
元宵夜，台南正統鹿耳門聖母廟廣場昨晚「鞭春牛」活動進入高潮，但27歲曾姓男子在爭搶春牛碎片過程，與在場民眾發生衝突，揮拳攻擊在場民眾滋事，對方趁亂離開，台南市警三分局員警對曾男施以管束，並帶回土城派出所處置。
警方指出，為執行鹿耳門元宵活動勤務，計有保安警察大隊8人及警分局14人執行防踩踏任務，然而，活動會場發現有名脫序曾男在等候副市長到達前，不停在台下與他人叫囂，並加暴行與他人衝突，員警立即約制曾男。
然而，曾男明顯酒容不受控制，且不聽制止，因現場人數眾多，在鞭春牛前已有眾多民眾向舞台推擠情事，員警立即蒐證，並關注曾男動向，遇有不法立即處置。晚間8時10分，發現曾男在爭搶春牛碎片後，揮拳攻擊在場民眾，員警立即對曾男施以管束，並帶回土城派出所處置。
警方指出，曾男涉違反社會秩序維護法第87條第1款明確，在管束結束後，依該法對他進行裁處。
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