台中菲力國王遭連轟11槍 他掃射前疏散員工逃重罪判4年

台中電子遊藝場菲力國王前年底遭槍擊，詹姓男子自稱替程姓角頭「抱不平」，攜帶1把M4A1步槍到店家前掃射11槍後赴台南自首投案，程也在臉書發文高調展示火力，事後在泰國落網回台被收押；法院審酌詹開槍前有疏散員工，不構成殺人未遂，但依槍砲等罪判他4年，可上訴，程另案審理中。

檢警調查，詹男因程姓友人和菲力國王店家有糾紛，他替程抱不平，2022年12月18日下午2點多就攜帶1把仿Ｍ4A1非制式步槍到店家門前，詹還先揮手向大門外員工說「沒你們的事，閃遠一點」，隨後朝大門連轟11槍，子彈貫穿玻璃、雨遮，碎玻璃還畫傷裡頭客人。

詹作案後隨即開車南下，跑到台南向白河分局警方自首，並自繳作案用步槍、100發子彈，警方也在他車上查扣防彈衣、自白書等證物。

檢警查出，詹、程事前還傳LINE給菲力國王的郭姓業者稱「江湖事江湖了，以後菲力會很常發生槍擊案」、「我身邊年輕人大家搶著要出頭處理」、「台中多少槍案，前幾年在亂是因為誰？是林北」等，並在臉書、IG直播發文「槍聲響起就是1億1000萬」等，並展示槍彈照片。

由於程男剛好在案發前出境泰國，且又在臉書、IG上大肆PO文，檢警懷疑他涉及幕後教唆，和泰國警方司法互助下於2023年2月在泰國逮到人，程回台也被法院收押禁見。

檢方認為，詹男持火力強大的步槍在店家前掃射11槍，極可能擊中員工、客人釀命案，有殺人不確定故意，依殺人未遂、槍砲及恐嚇等罪嫌起訴詹、程。

台中地院審理時，詹男就槍砲、恐嚇等坦承不諱，被害店家也指證歷歷，並有監視器、警方查扣槍彈證物可佐；法院也查，承辦警員表示收到回報有人在菲力國王前掃射後離開，陸續調閱車牌系統，當時還不知槍手身分，過程中就接到白河分局回報說詹男投案。

法院認定，詹主動向白河警方繳交槍彈、供稱在台中涉及槍擊，符合自首規定，審酌他僅替朋友抱不平就在菲力國王前掃射，嚴重危害公眾安全，依非法持有非制式步槍罪、恐嚇公眾罪，各判他3年2月，併科罰金5萬元、1年，應執行4年。