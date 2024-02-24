高雄男賣「喵喵」遭逮法判3年7月 助販毒集團月薪曝光

高雄張姓女子前年初與販毒集團相約交易第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone）」（俗稱喵喵），當天張女在某汽車旅館交付千元給黃姓毒販，購得5包毒品咖啡包，警經通報先逮捕到張女，張女事後上游，黃男於5月被逮，近日高雄地院依毒品罪，判處黃3年7月徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，張女是在微信中暱稱「品客洋芋片」聯繫交易，由對方聯絡黃男開車前往交付毒品，黃男自陳販售張女毒品咖啡包；黃指出，自己在販毒集團內擔任小蜜蜂工作，月薪7萬至9萬元不等，每日送毒次數不定，若以本案販毒價1000元為例，報酬約200元。

由於，黃男始終坦承犯行，符合毒品危害防制條例第17條第2項規定，得減輕其刑，但黃男雖供稱本案毒品來源為吳威鋐、陳立言，但檢視時序，檢警5月26日逮捕黃男，同年7月、8月依序逮獲吳姓、陳姓兩共犯，是因張女指認之故，縱使黃男事後也供出兩人，難認有因果關係，黃無法因此減刑。

法院審酌，黃男犯後雖態度良好，但販毒集團對社會危害甚鉅，考量黃男本案販賣毒品數量及所獲利益，終究與大盤出售數量牟取暴利情形有別，依此量刑，並按黃男此次犯罪報酬200元，宣告沒收。

高雄地檢署與高雄地方法院外觀照。記者古和純／攝影

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