台南雜貨店老闆專心理貨 騎士上門竟持剪朝他猛刺流一身血

台南南區新都路上一雜貨店今天上午近11時發生一起疑似殺人未遂案，有名頭戴安全帽的騎士進入雜貨店內買了瓶飲料，隨後再次上門，61歲陳姓老闆向該名男子介紹酒品轉身整理商品，突遭男子疑持剪刀朝其胸頸部猛刺數刀，老闆與騎士扭打後往外跑，全身是血往外跑。騎士也趁隙揚長而去。

台南市警六分局據報後，趕往現場了解，警方指出，目前並不了解騎士行凶動機，兩人是否發生口角等，仍待進一步釐清。警方正以機車追人，追查凶手下落。目前老闆已送醫，傷勢穩定，意識清楚。