聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南雜貨店老闆專心理貨 騎士上門竟持剪朝他猛刺流一身血
台南南區新都路上一雜貨店今天上午近11時發生一起疑似殺人未遂案，有名頭戴安全帽的騎士進入雜貨店內買了瓶飲料，隨後再次上門，61歲陳姓老闆向該名男子介紹酒品轉身整理商品，突遭男子疑持剪刀朝其胸頸部猛刺數刀，老闆與騎士扭打後往外跑，全身是血往外跑。騎士也趁隙揚長而去。
台南市警六分局據報後，趕往現場了解，警方指出，目前並不了解騎士行凶動機，兩人是否發生口角等，仍待進一步釐清。警方正以機車追人，追查凶手下落。目前老闆已送醫，傷勢穩定，意識清楚。
老闆娘說，先生就僅是顧店，未曾與他人結怨，對方為何下手也搞不清楚。老闆娘一面清理先生球鞋上的血跡，一面擔心先生的傷勢。她說，兒子及家人已到醫院照料其傷勢，直呼怎麼會發生這種事，「希望警方趕快破案」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言