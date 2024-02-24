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台南雜貨店老闆專心理貨 騎士上門竟持剪刀朝他猛刺…警方追補中

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台南雜貨店老闆專心理貨 騎士上門竟持剪朝他猛刺流一身血

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南南區新都路上一雜貨店今天上午近11時發生一起疑似殺人未遂案，有名頭戴安全帽的騎士進入雜貨店內買了瓶飲料，隨後再次上門，61歲陳姓老闆向該名男子介紹酒品轉身整理商品，突遭男子疑持剪刀朝其胸頸部猛刺數刀，老闆與騎士扭打後往外跑，全身是血往外跑。騎士也趁隙揚長而去。

台南市警六分局據報後，趕往現場了解，警方指出，目前並不了解騎士行凶動機，兩人是否發生口角等，仍待進一步釐清。警方正以機車追人，追查凶手下落。目前老闆已送醫，傷勢穩定，意識清楚。

老闆娘說，先生就僅是顧店，未曾與他人結怨，對方為何下手也搞不清楚。老闆娘一面清理先生球鞋上的血跡，一面擔心先生的傷勢。她說，兒子及家人已到醫院照料其傷勢，直呼怎麼會發生這種事，「希望警方趕快破案」。

61歲陳姓老闆向該名男子介紹酒品轉身整理商品，突遭男子疑持剪刀朝其胸頸部猛刺數刀。圖／讀者提供
61歲陳姓老闆向該名男子介紹酒品轉身整理商品，突遭男子疑持剪刀朝其胸頸部猛刺數刀。圖／讀者提供
台南南區新都路上一雜貨店今天上午近11時發生凶殺案，老闆被上門騎士刺傷滿身是血。圖／讀者提供
台南南區新都路上一雜貨店今天上午近11時發生凶殺案，老闆被上門騎士刺傷滿身是血。圖／讀者提供

台南 老闆娘

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