高雄男欠錢持西瓜刀砍人不成 開小貨車衝撞小吃店傷4人

高雄蘇姓、葉姓兩人間有債務糾紛，前年初，蘇假以還錢為由邀葉至某小吃店見面，但葉一來，蘇竟持西瓜刀揮砍，嚇得他負傷逃進店內，所幸，遭吳姓店主父子出面攔阻保護；蘇事後心生不滿，竟大膽駕車衝撞小吃店，造成店外3人輕重傷，法院依兩度觸犯傷害罪，判蘇5月及1年10月徒刑。

判決指出，葉男經警詢供稱，在小吃店外，一開始他背對馬路，一轉身就被蘇男持西瓜刀襲擊，蘇邊砍邊辱罵髒話，他本能逃往店內，蘇仍在店門口咆哮，質問他為何將借款一事告知他的家人，隨後蘇離開走回車內換了把摺疊刀，欲衝進來刺他。

對此，蘇男偵訊及法院審理時供稱，當時持刀砍傷葉男的手，但因對方閃避，才砍到腹部；經查，葉男傷口僅淺層非致命傷，無法就此斷定蘇有殺人意圖；且蘇後續並無繼續持西瓜刀追擊，反將較具殺傷力西瓜刀收回，改持短刃、較不具殺傷力的折疊刀叫囂，難認蘇有意致人於死。

此外，葉、蘇二人本為同學，雖因債務而生嫌隙，並無其他仇怨，主觀上並無殺害動機。不過，檢方指出，蘇男行兇前，特意購入西瓜刀，且向葉男正面持刀揮砍，顯見確有殺害意圖，對此，蘇男辯稱，購入西瓜刀用意在嚇唬葉男而已，並非僅就傷人，法院認為，檢方舉證不足證明蘇男有殺人犯意。

由於，蘇男見葉男被吳姓父子保護，竟心生不滿，當知悉吳等兩人均站立在小吃店門口，蘇竟開小貨車衝撞小吃店，當場造成等餐的謝姓女子頭部受傷、肢體多處擦挫傷，而吳男父子也因此肢體、頭部多處輕重傷，小吃店物品毀損，店前多輛機車、自行車損壞，現場一片狼籍。

事後，警方在蘇男車內扣得鐮刀、木棍、毒品K盤等物，法院審酌，蘇男僅因葉男催討債務，竟持西瓜刀傷害對方，衡酌傷勢僅為淺層切割傷，損害非鉅，不過，僅因吳姓父子阻攔他進小吃店，竟不顧小吃店仍有多人在場，駕車衝撞店家，造成3人受傷及店家財損、車損，且其中謝、吳二人傷勢嚴重須長期追蹤並動刀治療，犯行嚴重惡劣。